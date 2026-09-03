☀️
Tiranë 32°C · Kthjellët 03 September 2026
S&P 500 7,667 ▲0.46%
DOW 53,062 ▲0.56%
NASDAQ 26,218 ▲0.45%
NAFTA 91.38 ▲0.41%
ARI 4,485 ▲1.59%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
₿ CRYPTO
BTC $77,845 ▲ +1.25% ETH $2,402 ▲ +0.43% XRP $1.3677 ▲ +2.69% SOL $100.4600 ▲ +1.34%
S&P 500 7,667 ▲0.46 % DOW 53,062 ▲0.56 % NASDAQ 26,218 ▲0.45 % NAFTA 91.38 ▲0.41 % ARI 4,485 ▲1.59 % S&P 500 7,667 ▲0.46 % DOW 53,062 ▲0.56 % NASDAQ 26,218 ▲0.45 % NAFTA 91.38 ▲0.41 % ARI 4,485 ▲1.59 %
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
03 Sep 2026
Breaking
Rama: “Radar digjital” për të monitoruar dinamikat në hapësirën digjitale dhe luftuar lajmet e rreme të “gjobaxhinjve” Kallëzim penal ndaj gjashtë personave fizikë dhe tre personave juridikë, përvetësuan mbi 2 milionë euro Rama: “Radar digjital” për të monitoruar dinamikat në hapësirën digjitale dhe luftuar lajmet e rreme Policia jep detaje për ekzekutimin e Viktor Bardhit në Mirditë: U gjend në makinë i vrarë FOTOLAJM/ Gjendet makina e djegur, dyshohet se u përdor nga autorët për vrasjen e Viktor Bardhit
Menu
Kronika

FOTOLAJM/ Gjendet makina e djegur, dyshohet se u përdor nga autorët për vrasjen e Viktor Bardhit

· 1 min lexim

Gjendet e djegur në Ndërfushas të Mirditës makina që dyshohet se është përdorur nga autorët e vrasjes së 65-vjeçarit Viktor Bardhi, i cili u gjet i pajetë mëngjesin e kësaj të enjteje në automjetin e tij.

Automjeti është gjetur i djegur në zonën e Ndërfushazit, pak kohë pas zbulimit të trupit të pajetë të Viktor Bardhit.

Sipas Policisë, rreth orës 09:00, 65-vjeçari u gjet i pajetë në automjetin e tij dhe dyshohet se është vrarë me armë zjarri.

Makina e djegur është sekuestruar si provë materiale, ndërsa grupi hetimor po punon për të përcaktuar nëse ajo është përdorur nga autorët para ose pas kryerjes së krimit.

Ngjarja merr një tjetër dimension për shkak të lidhjes familjare të viktimës. Viktor Bardhi raportohet të jetë vëllai i Martin Bardhit, i cili u ekzekutua në vitin 2023 në Rrëshen.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dinamikës së vrasjes, ndërsa ende nuk dihen motivet dhe autorët e dyshuar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu