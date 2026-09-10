“Fustani i hakmarrjes” i Princeshës Diana del në ankand
Shtëpia e ankandeve njoftoi këtë të enjte se “fustani i famshëm i hakmarrjes” i veshur nga Princesha Diana pas rrëfimit publik të tradhëtisë nga Princi Charles do të dalë në ankand në Sotheby’s në New York më 9 dhjetor.
Çmimi i këtij fustani të zi me një dekolte të thellë, të nënshkruar nga Christina Stambolian, vlerësohet të jetë midis 150,000 dhe 300,000 dollarëve.
Një pjesë e të ardhurave do të shkojnë për Spitalin Mbretëror të Edinburgut, Skoci, i cili specializohet në shëndetin mendor.
Përpara këtij ankandi, fustani do të prezantohet në Londër midis 18 dhe 24 shtatorit, në Hong Kong (1-15 tetor), në Gjenevë (6-11 nëntor) dhe në Nju Jork (nga 2 dhjetori).“Princesha e Popullit” e veshi këtë veshje, duke thyer kodet e familjes mbretërore britanike gjatë një gala bamirësie në qershor të vitit 1994, pasi burri i saj pranoi pabesinë e tij në televizion.“Princesha Diana e shndërroi këtë fustan në një nga mesazhet më të fuqishme që ka dërguar ndonjëherë”, tha Morgan Halimi, drejtuese e modës në Sotheby’s.Fustani ishte shitur tashmë në ankand për të ndihmuar bamirësitë kundër kancerit dhe AIDS-it në qershor të vitit 1997, pak para vdekjes së Dianës në një aksident me makinë në Paris më 31 gusht, në moshën 36 vjeç.
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