Gatti: Do të japim gjithçka për të fituar vendin në Botëror
Federico Gatti, mbrojtësi i përfaqësueses italiane, deklaroi në një intervistë për Rai Sport se përballja e së martës ndaj Bosnjë-Herzegovinës është vendimtare për kualifikimin në Kupën e Botës 2026. Ai theksoi se skuadra duhet të gjenerojë gjithë energjinë e mundshme për të arritur rezultatin e dëshiruar.
Sipas telesport, Gatti shpjegoi se ndeshja do të jetë shumë e vështirë, duke përmendur se fusha në Bosnjë është e vogël dhe se tifozët vendas do të krijojnë presion. Ai pranoi se nuk ka luajtur më parë në Bosnje, por se trajneri ka sjellë energji pozitive dhe rezultatet e fundit kanë ndihmuar në konsolidimin e grupit.
Mbrojtësi shtoi se skuadra duhet të jetë e qetë dhe e përqendruar, duke rikthyer vëmendjen tek fitorja ndaj Irlandës së Veriut që i çoi në këtë finale. “Do të duhet të japim gjithçka nga vetja, edhe 110%,” tha ai, duke nënvizuar rëndësinë e përgatitjes për çdo skenar në fushë.
Gatti përfundoi duke theksuar se një fitore në Zenicë mund të ndryshojë të ardhmen e çdo lojtari dhe se skuadra do të luajë për nder të kombit: “Do të luajmë për kombin dhe do t’i kushtojmë të gjithë energjinë tonë kësaj ndeshjeje.” Raporton telesport.
