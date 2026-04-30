S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 109.47 ▲2.42%
ARI 4,565 ▲0.08%
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
BTC $75,791 ▼ -1.5% ETH $2,250 ▼ -2.65% XRP $1.3682 ▼ -1.46% SOL $82.8400 ▼ -2.08%
S&P 500 7,136 ▼0.04 % DOW 48,862 ▼0.57 % NASDAQ 24,673 ▲0.04 % NAFTA 109.47 ▲2.42 % ARI 4,565 ▲0.08 % S&P 500 7,136 ▼0.04 % DOW 48,862 ▼0.57 % NASDAQ 24,673 ▲0.04 % NAFTA 109.47 ▲2.42 % ARI 4,565 ▲0.08 %
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
30 Apr 2026
Gatti: Do të japim gjithçka për të fituar vendin në Botëror

Federico Gatti, mbrojtësi i përfaqësueses italiane, deklaroi në një intervistë për Rai Sport se përballja e së martës ndaj Bosnjë-Herzegovinës është vendimtare për kualifikimin në Kupën e Botës 2026. Ai theksoi se skuadra duhet të gjenerojë gjithë energjinë e mundshme për të arritur rezultatin e dëshiruar.

Sipas telesport, Gatti shpjegoi se ndeshja do të jetë shumë e vështirë, duke përmendur se fusha në Bosnjë është e vogël dhe se tifozët vendas do të krijojnë presion. Ai pranoi se nuk ka luajtur më parë në Bosnje, por se trajneri ka sjellë energji pozitive dhe rezultatet e fundit kanë ndihmuar në konsolidimin e grupit.

Mbrojtësi shtoi se skuadra duhet të jetë e qetë dhe e përqendruar, duke rikthyer vëmendjen tek fitorja ndaj Irlandës së Veriut që i çoi në këtë finale. “Do të duhet të japim gjithçka nga vetja, edhe 110%,” tha ai, duke nënvizuar rëndësinë e përgatitjes për çdo skenar në fushë.

Gatti përfundoi duke theksuar se një fitore në Zenicë mund të ndryshojë të ardhmen e çdo lojtari dhe se skuadra do të luajë për nder të kombit: “Do të luajmë për kombin dhe do t’i kushtojmë të gjithë energjinë tonë kësaj ndeshjeje.” Raporton telesport.

