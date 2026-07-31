GAZA – Hamasi konfirmon marrëveshjen me Izraelin për fazën e dytë të armëpushimit
GAZA, 31 korrik /ATSH -ANSA/ Hamasi Ka konfirmuar marrëveshjen e tij me Izraelin për fazën e dytë të armëpushimit.
Marrëveshjeja me Izraelin për fazën e dytë të armëpushimit, përfshin edhe çarmatimin e lëvizjes islamike që qeveris Rripin e Gazës.
Dy zyrtarë të Hamasit deklaruan l se marrëveshja është finalizuar, duke përforcuar kështu deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump, i cili kishte njoftuar më herët se palët kishin arritur një dakordësi për vijimin e procesit të armëpushimit.
Marrëveshja pritet të shënojë një hap të rëndësishëm në përpjekjet për uljen e tensioneve në Rripin e Gazës.
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