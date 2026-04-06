S&P 500 6,601 ▲0.28 % DOW 46,602 ▲0.21 % NASDAQ 21,963 ▲0.38 % NAFTA 111.59 ▲0.04 % ARI 4,698 ▲0.39 % S&P 500 6,601 ▲0.28 % DOW 46,602 ▲0.21 % NASDAQ 21,963 ▲0.38 % NAFTA 111.59 ▲0.04 % ARI 4,698 ▲0.39 %
EUR/USD 1.1543 EUR/GBP 0.8724 EUR/CHF 0.9217 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4133 EUR/TRY 51.3830 EUR/JPY 184.04 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1543 EUR/GBP 0.8724 EUR/CHF 0.9217 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4133 EUR/TRY 51.3830 EUR/JPY 184.04 EUR/CAD 1.6060
Gjimshiti fiton duelin me Ramadanin në Serinë A

Duel kuqezi në Serinë A, Atalanta e Berat Gjimshitit ka triumfuar me rezultatin 3-0 përballë Leçes së Ylber Ramadanit.

Ramadani luajt der në minutën e 68-të për tu zëvendësuar më pas nga Lassana Coulibaly. Ndërkohë, tre minuta më vonë nga fusha e lojës u largua edhe Gjimshiti, i cili u ndëshkua dhe me karton të verdhë në këtë sfidë, në vendin e tij u aktivizua Kossonou.

Golat për zikaltërit u shënuan nga Scalvini 29’, Krstovic 59’ dhe Raspadori 73’.  Leçe mbetet e parafundit me 27 pikë, e barabartë me Cremonesen. Atalanta buzëqesh, ngjitet në kuotën e 53 pikëve.

