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Politika

Gjyqtarët kallëzojnë Ministrin e Financave për pagat, reagon Edi Rama

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Pas kallëzimit penal në SPAK ndaj Ministrit të Financave, Petrit Malaj, për moslejimin e rritjes së pagave të gjyqtarëve, kryeministri Edi Rama ka reaguar në rrjetin social X. Rama e cilëson qëndrimin e ministrit si të mbështetur në ligj dhe Kushtetutë, duke theksuar se vendimi për rritjen e pagave i takon Kuvendit të Shqipërisë.

Reagimi i Ramës në “X”:

“Kallzimi penal i gjykatësve për Ministrin e Financave pse nuk lejon që ata të hapin derën e thesarit për rritjen e pagave të tyre, ndërkohë që ministri pret me ligj e me zakon Kuvendin e Shqipërisë që të shprehet për vendimin e Gjykatës Kushtetuese, ka vetëm një mangësi: Mungon emri im dhe ai i ministrit të drejtësisë, sepse Ministri i Financave është konsultuar paraprakisht me ne për qëndrimin e tij, për të cilin edhe skuadrat tona juridike kanë shprehur unanimisht qëndrimin se pushteti gjyqësor nuk mund të hapë derën e thesarit të shtetit. Vetëm parlamenti mund ta bëjë këtë. Kaq kisha dhe nuk dua të zgjatem me çfarë mendoj për tërë këtë historinë bajate të vetërritjes së rrogave, nga kategoria më e mirëpaguar e Republikës së Shqipërisë. Por për sa më takon asgjë nuk ndryshon, pagat do të rriten me vendim të Kuvendit të Shqipërisë dhe në respekt të plotë të vendimit të Gjykatës Kushtetuese.”

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