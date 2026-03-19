EUR/USD 1.1492 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9083 EUR/ALL 96.0266 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4691 EUR/TRY 50.8329 EUR/JPY 183.35 EUR/CAD 1.5761
BTC $70,458 ▼ -5.11% ETH $2,183 ▼ -6.38% XRP $1.4665 ▼ -3.9% SOL $89.8800 ▼ -4.7%
19 Mar 2026
Freedom House nxjerr raportin: Shqipëria dhe Kosova "pjesërisht të lira"
Politika

Grupi parlamentar i PD: Akt i paprecedentë, Peleshi na përjashtoi nga delegacioni në Gjermani

Në një reagim për mediat, grupi parlamentar i PD thotë se kryeparlamentari Niko Peleshi, në një akt të paprecedentë për një Kryetar Kuvendi, ka vendosur pa asnjë arsye të përjashtojë opozitën nga delegacioni zyrtar i Kuvendit të Shqipërisë në Bundestag.

Dy emrat e përcaktuar nga Partia Demokratike për delegacionin në Bundestag thuhetse ishin Tomorr Alizoti dhe Klevis Balliu.

Emrat e përfaqësuesve të Partisë Demokratike u hoqën qëllimisht për ta përjashtuar PD nga përfaqësimi institucional. Fatkeqësisht, ky vendim tregon sa vite dritë larg standardeve demokratike të Bundestagut gjerman është sot drejtimi i maxhorancës parlamentare”, thuhet në reagimin e PD.

Ne nuk presim standarde europiane nga një Kryetar Kuvendi që nuk vendos dot vetë, por urdhërohet nga ushtarët politikë të Suel Çelës. Po të mos ishte në kërkim ky i fundit, sot mund ta shihnim si pjesë të delegacionit njëpartiak në Bundestag”, vijon reagimi.

Grupi parlamentar i PD thotë se po zhvillon takimet e saj në Bundestag dhe në Qeverinë Federale Gjermane, në nivelet më të larta, të planifikuara më herët.

