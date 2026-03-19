Grupi parlamentar i PD: Akt i paprecedentë, Peleshi na përjashtoi nga delegacioni në Gjermani
Në një reagim për mediat, grupi parlamentar i PD thotë se kryeparlamentari Niko Peleshi, në një akt të paprecedentë për një Kryetar Kuvendi, ka vendosur pa asnjë arsye të përjashtojë opozitën nga delegacioni zyrtar i Kuvendit të Shqipërisë në Bundestag.
Dy emrat e përcaktuar nga Partia Demokratike për delegacionin në Bundestag thuhetse ishin Tomorr Alizoti dhe Klevis Balliu.
“Emrat e përfaqësuesve të Partisë Demokratike u hoqën qëllimisht për ta përjashtuar PD nga përfaqësimi institucional. Fatkeqësisht, ky vendim tregon sa vite dritë larg standardeve demokratike të Bundestagut gjerman është sot drejtimi i maxhorancës parlamentare”, thuhet në reagimin e PD.
“Ne nuk presim standarde europiane nga një Kryetar Kuvendi që nuk vendos dot vetë, por urdhërohet nga ushtarët politikë të Suel Çelës. Po të mos ishte në kërkim ky i fundit, sot mund ta shihnim si pjesë të delegacionit njëpartiak në Bundestag”, vijon reagimi.
Grupi parlamentar i PD thotë se po zhvillon takimet e saj në Bundestag dhe në Qeverinë Federale Gjermane, në nivelet më të larta, të planifikuara më herët.
