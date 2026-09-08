Gwyneth Paltrow flet për herë të rrallë për Brad Pitt: “E dua edhe sot”
Gwyneth Paltrow ka folur për herë të rrallë për ndarjen e saj nga Brad Pitt, duke pranuar se përfundimi i lidhjes së tyre të bujshme e kishte lënduar shumë.
Aktorja 53-vjeçare bëri komentet gjatë një episodi të podcastit “Friends Keep Secrets”, ku kujtoi romancën e saj me Pitt, me të cilin u njoh gjatë xhirimeve të filmit “Se7en”.
Çifti nisi lidhjen në vitin 1994 dhe u fejua dy vite më vonë, përpara se të ndaheshin në vitin 1997.
“Isha e re dhe po punonim në vende të ndryshme të botës”, tha Paltrow, duke e përshkruar ndarjen si një periudhë të vështirë.
Ajo pranoi se vëmendja e madhe e mediave e kishte bërë situatën edhe më të rëndë.
“Presioni i mediave dhe gjithçka tjetër e bën të duket shumë më e madhe nga sa është. Duhet të përballosh edhe këtë peshë të panevojshme dhe turpin që lidhja nuk funksionoi”, u shpreh ajo.
Pavarësisht se lidhja përfundoi rreth tri dekada më parë, Paltrow foli me shumë dashamirësi për ish-të fejuarin.
“Ai është një njeri i mrekullueshëm dhe e dua edhe sot. Është miku im”, tha ajo për Pitt, tashmë 62 vjeç.
Aktorja e cilësoi lidhjen e tyre si “dashuri me shikim të parë”, duke e përshkruar atë periudhë si një eksperiencë “shumë të bukur” dhe emocionuese.
“Ai ishte kaq i bukur. Besoj se ishte 31 vjeç dhe unë 22”, kujtoi ajo.
Paltrow tregoi se lidhja me Pitt ishte romanca e parë e saj që u bë objekt i vëmendjes së madhe publike. Ajo tha se ishte “mbingarkuese” të bëhej e famshme në të njëjtën kohë me lidhjen e saj me një prej aktorëve më të njohur të Hollywood-it.
Paltrow ka theksuar edhe më parë se nuk e sheh të kaluarën me Pitt me keqardhje dhe nuk pyet veten se çfarë mund të kishte ndodhur nëse gjërat do të kishin shkuar ndryshe.
Ndërkohë, ajo ka vazhduar jetën e saj dhe sot është e martuar me Brad Falchuk. Gjatë podcastit, Paltrow foli edhe për ish-bashkëshortin e saj, Chris Martin, me të cilin u nda në vitin 2014 pas dhjetë vitesh martesë.
Ata kanë dy fëmijë, Apple, 22 vjeçe, dhe Moses, 20 vjeç, dhe sipas Paltrow kanë arritur të ruajnë marrëdhënie të mira si familje, pavarësisht se nuk janë më çift.
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