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Kosova

Hamza: PDK nuk ka asnjë arsye me marr pjesë në punimet e Kuvendit, do ta referojmë lëndën në Gjykatën Kushtetuese

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Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza tha sot se Lëvizja Vetëvendosje po vazhdon me veprimet e tyre të papërgjegjshme, jo shtetërore dhe jo në dobi të qytetarëve të Kosovës.

Hamza në një deklaratë për media tha se LVV po vazhdon me prodhu drama dhe kriza.

“Prej sot PDK nuk ka asnjë arsye me marr pjesë në punimet e Kuvendit të Kosovës dhe do të referojmë lëndën në Gjykatën Kushtetuese”, tha ai. /Telegrafi/

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