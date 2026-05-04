Balla: Shqipëria përparon Serbinë në procesin e integrimit drejt BE-së Çmimi i jetesës shtyn lindjet e para: ndikimet ekonomike mbi vendimin për familjen Turizmi shqiptar duhet të maturohet pas humbjes së avantazhit cilësi-çmim BDI: Rrjeti korruptiv me kompaninë e afërt me Milorad Dodik është më i thellë Fahrije Hoti në "Rrugëtimi" – nga humbjet në luftë te ndërtimi i një biznesi që fuqizon gratë
Haradinaj: Zjarrfikësit janë krenaria e shtetit tonë, meritojnë mbështetje më të madhe

· 2 min lexim

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka vlerësuar lart punën dhe sakrificën e zjarrfikësve në shënimin e 4 majit – Ditës Ndërkombëtare të Zjarrfikësve.

Haradinaj theksoi se zjarrfikësit mbeten ndër shtyllat më të forta të shërbimit publik, duke vepruar çdo ditë në vijën e parë për mbrojtjen e jetës dhe pronës së qytetarëve, edhe në kushte të vështira dhe me mungesë të mbështetjes institucionale.

“Zjarrrfikësit janë krenaria e shtetit tonë. Në kushte të rënda, të lënë anash dhe pa përkrahjen e duhur nga qeverisja e fundit, ata nuk u ndalën asnjëherë. Me përkushtim dhe guxim, vazhdojnë të jenë çdo ditë në shërbim të qytetarëve”, u shpreh Haradinaj.

Ai shtoi se sot, më shumë se kurrë, zjarrfikësit meritojnë respekt të plotë, vlerësim institucional dhe mbështetje konkrete për punën e tyre të palodhshme. /Telegrafi/

