S&P 500 7,257 ▲0.78%
DOW 49,209 ▲0.55%
NASDAQ 25,290 ▲0.89%
NAFTA 102.19 ▼3.97%
ARI 4,569 ▲0.79%
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
BTC $81,084 ▲ +0.94% ETH $2,364 ▲ +0.22% XRP $1.4060 ▲ +0.18% SOL $85.1500 ▲ +0.65%
LDK vendos sot për formën e bashkëpunimit me Vjosa Osmanin, afati për koalicione mbyllet pas dy ditësh ​KQZ kufizon shpenzimet e subjekteve politike për fushatë, një euro për çdo votues Edi Rama: Shqipëria dënon sulmet e Iranit ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe. Goditje ndaj paqes në rajon Rama dënon sulmet me raketa dhe dronë ndaj Emirateve: rrezik për paqen rajonale Rama nxit inovacionin: laboratorë smart në çdo shkollë dhe më shumë financim për startup-et
Kosova

Haxhiu fton BE-në të dërgojë mision vëzhgues për zgjedhjet e 7 qershorit

· 2 min lexim

Ushtruesja e Detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu, i ka dërguar letër zyrtare udhëheqësve të Bashkimit Evropian, duke kërkuar dërgimin e Misionit Vëzhgues për zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit 2026.

Në letrën drejtuar Presidentes së Parlamentit Evropian, Roberta Metsola, dhe Përfaqësueses së Lartë të BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, Haxhiu ka theksuar rëndësinë e pranisë së vëzhguesve ndërkombëtarë në këtë proces zgjedhor.

Ajo ka bërë të ditur se, në përputhje me përgjegjësitë kushtetuese, ka caktuar datën e zgjedhjeve të parakohshme dhe se vlerëson se përfshirja e një misioni të pavarur të Bashkimit Evropian do të kontribuonte në transparencën dhe besueshmërinë e procesit.

“Prania e Misionit Vëzhgues të BE-së do të kontribuonte në transparencën, kredibilitetin dhe integritetin e procesit zgjedhor,” thuhet në qëndrimin e saj.

Sipas saj, kjo kërkesë është në përputhje me praktikën e deritanishme të Kosovës dhe me angazhimin e institucioneve për zgjedhje të lira dhe demokratike.

Kosova ka ftuar edhe në të kaluarën misione të ngjashme vëzhguese të Bashkimit Evropian, me qëllim forcimin e standardeve zgjedhore dhe monitorimin ndërkombëtar të proceseve demokratike. /Telegrafi/

