Haxhiu takon sot liderët e parive
Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu do t’i takojë sot liderët e partive politike paralamentare.
Takimi i Haxhiut me liderët partiakë do të mbahet në ora 11:00.
Ndryshe, seanca konstitutive e Kuvendit është caktuar për të enjten, më 6 gusht.
Haxhiu ditë më parë kishte thënë se Lëvizja Vetëvendosje i ka numrat për konstituimin e Kuvendit dhe formimin e Qeverisë.
Po ashtu në proces është edhe zgjedhje e presidentit, gjersa për këtë ka kërkuar bashkëpunimin e partive.
Një ditë më parë po ashtu u mbajt edhe kuvendi i jashtëzakonshëm i LDK-së, ku për herë të dytë brenda vitit Lumir Abdixhiku u konfirmua si kryetar.
Pasi i mbijetoi mocionit për shkarkimin nga kreu i LDK-së, Abdixhiku, tha se heq pezullimin për bisedime me Lëvizjen Vetëvendosje për krijimin e institucioneve të reja të vendit, duke theksuar se Kosova ka nevojë për stabilitet institucional. /Telegrafi/
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