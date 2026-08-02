Haxhiu: Zbulimi i varrezave masive dëshmi se drejtësia ende nuk është përmbushur
Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka reaguar lidhur me dyshimet për zbulimin e një varreze të dytë masive në Kosovë, duke e cilësuar atë si një rikujtim të rëndë të krimeve të kryera gjatë luftës.
Haxhiu ka deklaruar se dyshimet për varrezën e re dëshmojnë se procesi i drejtësisë për krimet e luftës dhe zbardhja e fatit të personave të zhdukur ende nuk kanë përfunduar.
“Dyshimet për një varrezë të dytë masive janë një rikujtim i rëndë i krimeve të kryera gjatë luftës dhe një dëshmi se drejtësia ende nuk është vënë plotësisht në vend”, ka deklaruar Haxhiu.
Sipas saj, shtrirja e sovranitetit dhe rendit kushtetues në të gjitha pjesët e territorit të Kosovës nuk ka qenë vetëm një obligim institucional, por edhe një parakusht për të mundësuar kërkimet për personat e zhdukur, zbulimin e varrezave masive dhe kthimin e mbetjeve mortore te familjet e viktimave.
Haxhiu ka shprehur mirënjohje dhe mbështetje për institucionet e Kosovës, ekipet profesionale dhe ekspertët mjekoligjorë që po angazhohen në procesin e zbardhjes së fatit të personave të zhdukur me dhunë.
“Angazhimi i tyre është një shërbim i çmuar ndaj drejtësisë, së vërtetës dhe dinjitetit njerëzor”, ka thënë ajo.
Ajo ka theksuar se çdo varrezë e zbuluar përbën një hap drejt zbardhjes së së vërtetës, por njëkohësisht dëshmon se plagët e luftës mbeten të hapura përderisa nuk është gjetur personi i fundit i zhdukur dhe përgjegjësit për krimet nuk janë përballur me drejtësinë.
“Çdo varrezë e zbuluar është një hap drejt së vërtetës, por edhe një dëshmi se plagët e luftës mbeten të hapura derisa të gjendet personi i fundit i zhdukur dhe përgjegjësit për këto krime të dalin para drejtësisë”, ka deklaruar Haxhiu.
Në reagimin e saj, ushtruesja e detyrës së presidentes ka shprehur solidaritet me familjet e viktimave, të cilat, siç tha ajo, për më shumë se dy dekada kanë pritur të mësojnë fatin e të afërmve të tyre.
Haxhiu ka përsëritur se institucionet e Kosovës mbeten të përkushtuara për zbardhjen e plotë të së vërtetës dhe ruajtjen me dinjitet të kujtesës për viktimat e luftës./Telegrafi.
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