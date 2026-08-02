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Europa

Dy orë kontroll në det, Italia ndalon anijen ruse të naftës pranë Siçilisë

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Marina italiane ka kryer një operacion inspektimi ndaj një tankeri rus të lidhur me të ashtuquajturën “flotë në hije”, në ujërat ndërkombëtare pranë ishullit Pantelleria, mes Siçilisë dhe Tunizisë.

Operacioni u zhvillua në kuadër të misionit evropian EUNAVFOR MED IRINI, që monitoron trafikun e armëve dhe naftës në Mesdhe.

Anija ushtarake italiane Thaon di Revel ndaloi për verifikim tankerin Toa Payoh, i cili ndodhet nën sanksionet e Bashkimit Evropian.

Anija lundron me flamurin e deklaruar të Kamerunit dhe ishte nisur më 16 korrik nga porti i Cotonou në Benin me destinacion Stambollin.

Sipas Ministrisë italiane të Mbrojtjes, kapiteni i tankerit nuk bashkëpunoi fillimisht me autoritetet.

Më pas, një ekip ushtarak zbriti në bord me helikopter nga anija Thaon di Revel dhe kreu kontrollet e parashikuara për verifikimin e kombësisë së anijes dhe dokumentacionit të saj.

Operacioni zgjati rreth dy orë dhe u zhvillua me mbështetjen e një anijeje greke dhe një avioni patrullues polak. Autoritetet italiane bënë të ditur se inspektimi u krye në përputhje me nenin 110 të Konventës së OKB-së për të Drejtën e Detit (UNCLOS), që lejon verifikimin e anijeve tregtare në kushte të caktuara.

Pas përfundimit të kontrollit, autoritetet italiane kanë nisur shqyrtimin e informacionit dhe dokumentacionit të mbledhur gjatë inspektimit për të përcaktuar hapat e mëtejshëm.

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