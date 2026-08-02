Dy orë kontroll në det, Italia ndalon anijen ruse të naftës pranë Siçilisë
Marina italiane ka kryer një operacion inspektimi ndaj një tankeri rus të lidhur me të ashtuquajturën “flotë në hije”, në ujërat ndërkombëtare pranë ishullit Pantelleria, mes Siçilisë dhe Tunizisë.
Operacioni u zhvillua në kuadër të misionit evropian EUNAVFOR MED IRINI, që monitoron trafikun e armëve dhe naftës në Mesdhe.
Anija ushtarake italiane Thaon di Revel ndaloi për verifikim tankerin Toa Payoh, i cili ndodhet nën sanksionet e Bashkimit Evropian.
Anija lundron me flamurin e deklaruar të Kamerunit dhe ishte nisur më 16 korrik nga porti i Cotonou në Benin me destinacion Stambollin.
Sipas Ministrisë italiane të Mbrojtjes, kapiteni i tankerit nuk bashkëpunoi fillimisht me autoritetet.
Më pas, një ekip ushtarak zbriti në bord me helikopter nga anija Thaon di Revel dhe kreu kontrollet e parashikuara për verifikimin e kombësisë së anijes dhe dokumentacionit të saj.
Operacioni zgjati rreth dy orë dhe u zhvillua me mbështetjen e një anijeje greke dhe një avioni patrullues polak. Autoritetet italiane bënë të ditur se inspektimi u krye në përputhje me nenin 110 të Konventës së OKB-së për të Drejtën e Detit (UNCLOS), që lejon verifikimin e anijeve tregtare në kushte të caktuara.
Pas përfundimit të kontrollit, autoritetet italiane kanë nisur shqyrtimin e informacionit dhe dokumentacionit të mbledhur gjatë inspektimit për të përcaktuar hapat e mëtejshëm.
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