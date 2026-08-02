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Kronika

Protestë në Maliq, banorët kundërshtojnë Reformën Territoriale

· 2 min lexim

Banorë dhe përfaqësues të opozitës protestuan këtë të diel në Maliq kundër hartës së re territoriale, e cila parashikon kalimin e bashkisë Maliq në administrimin e Bashkisë Korçë.

Një prej pjesëmarrësve në protestë, Jurgen Isufllari, punonjës i Bashkisë Maliq, u shpreh se ndihet i zhgënjyer nga kolegët e administratës, duke deklaruar se ata duhej të reagojnë për të mbrojtur të drejtat e tyre.

Nga ana tjetër, përfaqësues të opozitës në Këshillin Bashkiak të Maliqit deklaruan se nuk do të mbështesin shkrirjen e bashkisë. Sipas tyre, është përgatitur një kërkesë për zhvillimin e një mbledhjeje emergjente të këshillit, ku synohet të miratohet një qëndrim kundër këtij ndryshimi administrativ.

Gjatë protestës, disa banorë shprehën kritika ndaj mënyrës se si është hartuar reforma territoriale. Njëri prej tyre akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka zhgënjyer mbështetësit socialistë, ndërsa një tjetër tha se, me ndryshimet e propozuara, qytetarët do të detyrohen të përshkojnë rreth 65 kilometra për të marrë shërbime në Bashkinë Korçë, edhe për procedura të thjeshta administrative.

Bashkia Maliq përfshin mbi 60 fshatra dhe rreth 30 mijë banorë. Sipas të dhënave mbi popullsinë, ajo renditet e 17-ta ndër bashkitë e vendit.

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