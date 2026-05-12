Horoskopi ditor për nesër, e Mërkurë 13 Maj 2026
Dashi
Do përjetoni mjaft çaste te lumtura sot ne jetën tuaj sentimentale dhe nuk do preferoni te ndaheni asnjë çast nga partneri. Beqaret do kërkojnë një lidhje te jashtëzakonshme te cilën nuk do kenë mundësi ta gjejnë sot. Financat duhet t’i mbani me tepër ne vëmendje ne mënyrë qe gjerat te mos ju dalin jashtë kontrollit. Shpenzoni me kursim.
Demi
Planetët do ju gjenden ne çdo moment pranë sot dhe do ua realizojnë te gjitha dëshirat. Çdo çast do jete i mrekullueshëm, prandaj shfrytëzojeni deri ne maksimum. Beqaret ka shume mundësi te fillojnë një lidhje tejet pasionante me persona te ardhur nga jashtë. Financat do jene me te begata. Do arrini te kryeni shpenzimet e nevojshme dhe te hiqni para për te nesërmen.
Binjaket
Jeta juaj do transformohet tërësisht gjate kësaj dite. Si ju ashtu edhe partneri do keni dëshira te çmendura dhe do dashuroheni si kurrë me pare. Beqaret do lodhen paksa, por ne fund do arrijnë te gjejnë personin e duhur për te krijuar një lidhje te qëndrueshme. Sektori i financave do jete përgjithësisht i stabilizuar. Gjendja do mbetet e mire nëse e hidhni çdo hap hematuri.
Gaforrja
Venusi do ndikoje se tepërmi ne jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite. Ai do ju beje ju me te kthjellet dhe me ne fund do i kuptoni gabimet qe keni bere. Do gjeni mënyra te veçanta për te kërkuar falje. Beqaret do kenë veçse flirte me disa persona, asgjë me tepër sesa aq. Financat do i menaxhoni me shume përkujdes. Ne këtë sektor nuk do keni për çfarë te ankoheni.
Luani
Dite mjaft e animuar kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Partneri do u surprizojë pa fund dhe do ua beje qejfin ne çdo moment. Beqaret nga ana tjetër nuk do jene ne humorin e duhur për te joshur personin qe pëlqejnë. Gjendja e financave do lere goxha për te dëshiruar. Kujdes me çfarëdo lloj hapi qe do hidhni.
Virgjeresha
Dite tejet e paqëndrueshme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do debatoni për çfarëdo lloj gjeje me partnerin dhe nuk do toleroni asnjë fije. Beqaret do jene me shume fat ne dashuri dhe shume me shpejt nga sa mendonin do e ndryshojnë jetën. Ne planin financiar duhet te mendoheni mire para se te bëni çdo hap. Mendoni edhe për te nesërmen.
Peshorja
Te dashuruarit do kenë një dite tejet normale. Nuk pritet as pasion i madh, por as konflikte apo debate. Beqaret do jene me më shume fat se kurrë me pare dhe do nisin një jete te re. Personat qe do bëjnë për vete do kenë cilësi te shumta. Ne planin financiar nuk është nevoja te ndërmerrni shume rreziqe qe ta stabilizoni situatën.
Akrepi
Dite goxha e qëndrueshme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do merreni vesh për çdo gjë me partnerin dhe nuk do hidhni hapa pa rene dakord me ta. Beqaret do jene si ne ajër dhe as qe do e kenë mendjen për te krijuar një lidhje. Gjendja financiare do mbetet e mire. Do i kryeni edhe disa investime te vogla apo disa hua qe keni marre prej kohesh.
Shigjetari
Dite me shume probleme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Asgjë nuk ka për te shkuar si e kishit ëndërruar. Kujdes! Beqaret do kenë aq shume pune për te bere saqë nuk do ju shkoje neper mend te kërkojnë dashurinë. Financat do jene goxha te paqëndrueshme. Mire është qe te kufizoni sa te mundni shpenzimet dhe te këshilloheni me specialiste.
Bricjapi
Do i qëndroni shume afër partnerit tuaj gjate kësaj dite dhe atmosfera ne çift do ngrohet se tepërmi. Do shkëmbeni plot puthje dhe ledhatime se bashku. Beqaret do jene te pafat ne dashuri dhe do mbeten serish vetëm. Dielli dhe Venusi do jene planetët qe do ju nxisin te hidhni hapat e duhura ne planin financiar. gjithsesi mos kërkoni te pasuroheni menjëherë.
Ujori
Ata qe janë ne një lidhje do kalojnë një dite te këndshme dhe pa probleme serioze. Te vetmet mosmarrëveshje te vogla do jene lidhur me korrektësinë ne orare. Beqaret do bien shume ne sy dhe do tërheqin vëmendjen e te gjithëve. Nëse do duan do e ndryshojnë statusin shpejt. Buxhetin do e riorganizoni dhe do vendosni çdo gjë ne rregull.
Peshqit
Qielli i dashurisë do ketë disa re sot. Ne disa momente nuk do bini dakord me partnerin dhe do këmbëngulni te dale e juaja. Me inat nuk mund te behet asgjë. Beqaret do kenë një dite monotone dhe pa asgjë te jashtëzakonshme. Merrini gjerat si t’iu vijnë. Ne planin financiar do merrni masa strikte ne mënyrë qe gjendja te vije duke u përmirësuar. Do ja dilni mbanë.
