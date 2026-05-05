🌤️
Tiranë 23°C · Kryesisht kthjellët 05 May 2026
S&P 500 7,201 ▼0.41%
DOW 48,942 ▼1.13%
NASDAQ 25,068 ▼0.19%
NAFTA 104.24 ▼2.05%
ARI 4,554 ▲0.45%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925 EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
₿ CRYPTO
BTC $80,857 ▲ +2.32% ETH $2,378 ▲ +1.54% XRP $1.4049 ▲ +0.57% SOL $84.8800 ▲ +0.89%
S&P 500 7,201 ▼0.41 % DOW 48,942 ▼1.13 % NASDAQ 25,068 ▼0.19 % NAFTA 104.24 ▼2.05 % ARI 4,554 ▲0.45 % S&P 500 7,201 ▼0.41 % DOW 48,942 ▼1.13 % NASDAQ 25,068 ▼0.19 % NAFTA 104.24 ▼2.05 % ARI 4,554 ▲0.45 %
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925 EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
05 May 2026
Breaking
Mickoski: Gjuha maqedonase nuk është vetëm mjet komunikimi, por dëshmi e gjallë e historisë shekullore Osmani: Nuk kam kërkuar asnjë pozitë nga askush, vendimet në kohën e duhur Sipërmarrësi kosovar dënohet me burg dhe gjobë milionëshe për transferta të dyshimta në vendlindje Komisioni i Jashtëm i PE miraton Rezolutën për Shqipërinë 2025, Hoxha: Konfirmim i progresit në rrugën drejt BE Moratti për akuzat ndaj arbitrave italianë: Asgjë e krahasueshme me pisllëqet e “Calciopolit”
Menu
Politika

Hoxha: Rezoluta e Parlamentit Evropian vlerëson përparimin e Shqipërisë drejt BE-së

· 2 min lexim

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, vlerësoi miratimin e raportit të Parlamentit Evropian për Shqipërinë, i cili u votua me 58 vota pro, si një konfirmim të përparimit të qëndrueshëm të vendit në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

Sipas TV Klan, Hoxha theksoi se rezoluta pasqyron në mënyrë të qartë dhe të balancuar gjetjet e Raportit të Komisionit Evropian, vlerëson thellësinë e reformave të ndërmarra dhe përputhshmërinë e politikës së jashtme të Shqipërisë me parimet e BE-së. Dokumenti evidenton gjithashtu hapjen e të gjithë grup-kapitujve dhe ritmin e qëndrueshëm të negociatave, si dhe ambicien për të përmbyllur bisedimet deri në vitin 2027.

Ministri nënvizoi se rezoluta identifikon edhe fusha ku kërkohen përpjekje të mëtejshme — element normal i procesit të zhvillimit dhe negociatave — dhe se këto çështje trajtohen përmes dialogut konstruktiv me institucionet evropiane për të konsoliduar reformat.

Hoxha shprehu mirënjohje për raportuesin për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Andreas Schieder, si dhe për anëtarët e mbledhjes AFET dhe eurodeputetët për mbështetjen e tyre. Ai theksoi se raporti vlerëson edhe përafrimin e Shqipërisë me Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë të BE-së, konfirmim i rolit të vendit si partner i besueshëm dhe kontribues në stabilitetin rajonal dhe iniciativat europiane, përfshirë Planin e Rritjes për Ballkanin Perëndimor.

Në përfundim, Hoxha përsëriti angazhimin për të vijuar me vendosmëri reformat, për të adresuar sfidat e mbetura dhe për të ruajtur ritmin e progresit që sjell rezultate të prekshme për qytetarët — një përpjekje që, raporton TV Klan, mbetet thelbësore për arritjen e objektivit strategjik të anëtarësimit në BE.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu