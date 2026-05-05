Hoxha: Rezoluta e Parlamentit Evropian vlerëson përparimin e Shqipërisë drejt BE-së
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, vlerësoi miratimin e raportit të Parlamentit Evropian për Shqipërinë, i cili u votua me 58 vota pro, si një konfirmim të përparimit të qëndrueshëm të vendit në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
Sipas TV Klan, Hoxha theksoi se rezoluta pasqyron në mënyrë të qartë dhe të balancuar gjetjet e Raportit të Komisionit Evropian, vlerëson thellësinë e reformave të ndërmarra dhe përputhshmërinë e politikës së jashtme të Shqipërisë me parimet e BE-së. Dokumenti evidenton gjithashtu hapjen e të gjithë grup-kapitujve dhe ritmin e qëndrueshëm të negociatave, si dhe ambicien për të përmbyllur bisedimet deri në vitin 2027.
Ministri nënvizoi se rezoluta identifikon edhe fusha ku kërkohen përpjekje të mëtejshme — element normal i procesit të zhvillimit dhe negociatave — dhe se këto çështje trajtohen përmes dialogut konstruktiv me institucionet evropiane për të konsoliduar reformat.
Hoxha shprehu mirënjohje për raportuesin për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Andreas Schieder, si dhe për anëtarët e mbledhjes AFET dhe eurodeputetët për mbështetjen e tyre. Ai theksoi se raporti vlerëson edhe përafrimin e Shqipërisë me Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë të BE-së, konfirmim i rolit të vendit si partner i besueshëm dhe kontribues në stabilitetin rajonal dhe iniciativat europiane, përfshirë Planin e Rritjes për Ballkanin Perëndimor.
Në përfundim, Hoxha përsëriti angazhimin për të vijuar me vendosmëri reformat, për të adresuar sfidat e mbetura dhe për të ruajtur ritmin e progresit që sjell rezultate të prekshme për qytetarët — një përpjekje që, raporton TV Klan, mbetet thelbësore për arritjen e objektivit strategjik të anëtarësimit në BE.
