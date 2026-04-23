23 Apr 2026
Regjim i posaçëm i komunikacionit në Shkup të dielën për shkak të garës përkujtimore Hoxhaj: PDK-së nuk i duhet posti i kryeparlamentarit, Kurti po e dërgon vendin në zgjedhje Mbahet seanca ndaj të akuzuarës për spiunazh Jelena Gjukanoviq, Prokuroria kërkon 25 vjet burgim Tony Parkes ndërron jetë në moshën 76-vjeçare, ikona e futbollit konsiderohej si "Mr.Blackburn Rovers" në Angli FSHF nderon kujtimin e Martin Canit me një mini-fushë për komunitetin dhe të rinjtë
Hoxha takon homologun moldav Popșoi: Shqipëria dhe Moldavia forcojnë partneritetin drejt integrimit europian

· 2 min lexim

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, ka zhvilluar një takim me Zëvendëskryeministrin dhe Ministrin e Jashtëm të Republikës së Moldavisë, Mihai Popșoi, në kuadër të Forumit Ekonomik të Delfit.

Në një postim në platformën X, Hoxha e cilësoi takimin si një mundësi të vyer për shkëmbim pikëpamjesh dhe vlerësimesh mbi angazhimin aktiv të Shqipërisë dhe Moldavisë në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Europian.

Ai theksoi se Shqipëria mbetet e gatshme të ndajë përvojën e saj dhe ta bëjë këtë sa herë që është e dobishme, në frymën e miqësisë dhe partneritetit të ngushtë mes dy vendeve.

“Shqipëria mbetet plotësisht e angazhuar për të ndarë përvojën e saj dhe për të vijuar ta bëjë këtë sa herë që është e dobishme, në frymën e miqësisë dhe partneritetit të ngushtë mes vendeve tona, si vende partnere sot dhe anëtare të ardhshme të Bashkimit Europian” shkroi Hoxha.

Ministri shqiptar nënvizoi gjithashtu se zgjerimi i BE-së është një investim strategjik për sigurinë e kontinentit, duke kontribuar në ndërtimin e një Europe më të bashkuar, më të qëndrueshme dhe më rezistente ndaj sfidave të së ardhmes.

“Ne e konsiderojmë zgjerimin si një investim strategjik për sigurinë e Europës dhe për ndërtimin e një kontinenti më të bashkuar, më të qëndrueshëm dhe më rezistent ndaj sfidave të së ardhmes.”

Lexo Gjithashtu