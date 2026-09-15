I dërguari amerikan John Coale në Bjellorusi: në axhendë lirimi i të burgosurve dhe zhbllokimi i aseteve bjelloruse
I dërguari i posaçëm i SHBA-së John Coale mbërriti në Minsk për takim me Lukashenkon; në axhendë lirimi i të burgosurve politikë në këmbim të lehtësimit të sanksioneve.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara, John Coale, mbërriti të hënën në Minsk për një takim me presidentin bjellorus, Aleksandër Lukashenko, në kuadër të intensifikimit të angazhimit diplomatik amerikan me aleatin më të ngushtë të Moskës.
Në qendër të bisedimeve pritet të jetë lirimi i të burgosurve politikë në këmbim të lehtësimit të mëtejshëm të sanksioneve amerikane. Sipas njoftimeve, në axhendë përfshihen gjithashtu çështje si materialet bërthamore, rihapja e ambasadave dhe blerja e mundshme nga SHBA-të e plehrave kimike (potash) bjelloruse.
Coale deklaroi se Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar bankave të zhbllokojnë asetet bjelloruse dhe se po punohet për një mekanizëm që do të mundësonte lirimin e tyre.
Kjo është vizita e parë e Coale në Bjellorusi pas gjashtë muajsh; më herët ai siguroi lirimin e qindra të burgosurve politikë në këmbim të zbutjes së sanksioneve. Lukashenko konsiderohet si aleati më besnik i Moskës dhe i ka lejuar forcat ruse të përdorin territorin bjellorus në luftën kundër Ukrainës.
Vizita vjen pasi të dërguarit amerikanë Jared Kushner dhe Steve Witkoff dështuan të arrijnë ndonjë përparim të rëndësishëm gjatë bisedimeve në Moskë dhe Kiev.
Burimi: The Kyiv Independent
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