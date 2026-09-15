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15 Sht 2026
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Ukraina

Rusia ka humbur mbi 301,000 ushtarë në Ukrainë që nga fillimi i 2026-ës, thotë Shtabi i Përgjithshëm

Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës njoftoi më 15 shtator se forcat ruse kanë pësuar 301,030 viktima që nga fillimi i vitit, ndërsa humbjet totale të Kremlinit kaluan 1.5 milion ushtarë.

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Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës njoftoi të hënën, më 15 shtator, se forcat ruse kanë pësuar 301,030 viktima — të vrarë dhe të plagosur — që nga fillimi i vitit 2026. Numri përputhet përafërsisht me fuqinë njerëzore të 150 regjimenteve të motorizuar të këmbësorisë.

Sipas të dhënave ukrainase, Rusia po humb mesatarisht rreth 30,000 ushtarë në muaj. Muajt e verës ishin veçanërisht të përgjakshëm: humbjet arritën në 124,170, ndërsa korriku shënoi rekord me 42,860 viktima — shifra më e lartë mujore që nga fillimi i pushtimit të plotë. Edhe gushti e kaloi pragun e 40,000 viktimave, ndërsa vetëm në shtator, deri në mëngjesin e 15 shtatorit, forcat ruse kanë humbur tashmë 20,360 trupa.

Humbjet totale të Rusisë arritën në 1,500,870 më 9 shtator. Për 500,000 viktimat e para u deshën rreth dy vjet e tre muaj, ndërsa 500,000 viktimat e tjera u grumbulluan në vetëm 15 muaj — një tregues i qartë i përshkallëzimit të çmimit njerëzor të luftës për Moskën. Sipas vlerësimeve, humbjet e personelit të Kremlinit tani tejkalojnë shifrën e kombinuar të forcave ruse dhe sovjetike në të gjitha luftërat që nga mesi i shekullit të njëzetë.

Operatori ukrainas i luftës elektronike i njohur me nofkën “Strada” i atribuon këto humbje taktikës ruse të hedhjes së këmbësorisë në valë të njëpasnjëshme sulmesh. Megjithatë, ai thekson se akumulimi i humbjeve po dëmton gradualisht cilësinë dhe nivelin e stërvitjes së personelit rus.

Burimi: The Kyiv Independent

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