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Arte

Ikona e kinematografisë shiptare, Reshat Arbana feston sot 86-vjetorin

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Reshat Arbana feston sot 86-vjetorin

Reshat Arbana feston sot 86-vjetorin e lindjes.

Arbana konsiderohet si një nga figurat më të rëndësishme të kinematografisë dhe teatrit shqiptar. Ai lindi më 15 shtator te vitit 1940, në Tiranë, dhe u diplomua në Institutin e Lartë të Arteve.

Karrierën artistike e nisi në teatër, ndërsa më pas u bë një prej aktorëve më të njohur të filmit shqiptar. Me interpretimet e tij në role të ndryshme, Arbana u shqua për zërin karakteristik, paraqitjen skenike dhe aftësinë për t’u dhënë thellësi personazheve.

Ndër filmat e tij më të njohur janë “Duel i heshtur”, “Gjeneral Gramafoni”, “Hije që mbeten pas”, “Nëntori i dytë”, “Dora e ngrohtë”, “Kur hapen dyert e jetes”, “Gjurmë në kaltërsi”, “Fije që priten”, “Tingujt e luftës” etj. Reshat Arbana ka interpretuar gjithashtu në dhjetëra shfaqje teatrore dhe produksione televizive.

Për kontributin e tij të gjatë në artin shqiptar, Reshat Arbana është vlerësuar me tituj dhe çmime të rëndësishme, duke u kthyer në një prej emrave më të spikatur të skenës dhe ekranit shqiptar.

Pak ditë më parë, ai u vlerësua me çmimin për karrierën, gjatë natës së parë të Festivalit Kombëtar të Filmit Shqiptar.

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