Infantino siguron: Irani do të jetë në Botëror dhe do të luajë në Shtetet e Bashkuara
“Irani do të jetë në Kupën e Botës dhe do të luajë aty ku është planifikuar”, domethënë në Shtetet e Bashkuara: kjo ishte siguria e shprehur nga Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, në tribunat në Antalia të Turqisë, për të ndjekur miqësoren Iran-Kosta Rika.
“Irani do të jetë në Kupën e Botës… prandaj jam këtu”, tha Infantino, një mysafir surprizë, në pushimin e pjesës së parë.
Pjesëmarrja e Iranit, e cila është planifikuar të luhet në Shtetet e Bashkuara, ishte rrezikuar në javët e fundit nga komentet e Presidentit të SHBA-së Trump (“Ata janë të mirëpritur, por është më mirë nëse nuk vijnë…”) dhe nga zyrtarët iranianë, të cilët synojnë të kërkojnë që ndeshjet të zhvendosen në Meksikë.
