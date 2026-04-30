Infantino synon mandatin e katërt në FIFA me mbështetjen unanime të CAF
Gianni Infantino ka shpallur planet për të kandiduar për një mandat të katërt në krye të FIFA-s, pas qëndrimit në detyrë që prej 2016. Para zgjedhjeve të 2027, kandidatura e tij pritet të përfitojë mbështetje të konsiderueshme nga Konfederata e Futbollit të Afrikës (CAF).
Gjatë Kongresit të CAF në Vancouver, 54 federatat anëtare vendosën njëzëri të mbështesin rizgjedhjen e tij për periudhën 2027–2031, raporton telesport. Në komunikatën zyrtare u nënvizua se vendimi synon të sigurojë vazhdimësi në drejtimin e organizatës ndërkombëtare të futbollit.
Mbështetja afrikane ka peshë të madhe, pasi përfaqëson rreth një të katërtën e votave të mundshme — afërsisht 210 vota — një bllok që i jep Infantinos avantazh të dukshëm në garë. Statuti i FIFA-s parashikon maksimalisht tre mandate katërvjeçare, por zyrtarët argumentojnë se mandati i parë i Infantinos (2016–2019) zgjati vetëm tre vjet dhe për këtë arsye nuk konsiderohet cikël i plotë.
Kongresi zgjedhor i FIFA-s është planifikuar të mbahet në Rabat, Marok, në 2027, dhe me këtë mbështetje rezultati për rizgjedhjen e Infantinos shihet si i favorizuar, megjithatë nuk përjashtohen surprizat, sipas telesport.
