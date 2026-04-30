S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 104.26 ▼2.45%
ARI 4,658 ▲2.11%
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
S&P 500 7,136 ▼0.04 % DOW 48,862 ▼0.57 % NASDAQ 24,673 ▲0.04 % NAFTA 104.26 ▼2.45 % ARI 4,658 ▲2.11 %
30 Apr 2026
Infantino synon mandatin e katërt në FIFA me mbështetjen unanime të CAF

Gianni Infantino ka shpallur planet për të kandiduar për një mandat të katërt në krye të FIFA-s, pas qëndrimit në detyrë që prej 2016. Para zgjedhjeve të 2027, kandidatura e tij pritet të përfitojë mbështetje të konsiderueshme nga Konfederata e Futbollit të Afrikës (CAF).

Gjatë Kongresit të CAF në Vancouver, 54 federatat anëtare vendosën njëzëri të mbështesin rizgjedhjen e tij për periudhën 2027–2031, raporton telesport. Në komunikatën zyrtare u nënvizua se vendimi synon të sigurojë vazhdimësi në drejtimin e organizatës ndërkombëtare të futbollit.

Mbështetja afrikane ka peshë të madhe, pasi përfaqëson rreth një të katërtën e votave të mundshme — afërsisht 210 vota — një bllok që i jep Infantinos avantazh të dukshëm në garë. Statuti i FIFA-s parashikon maksimalisht tre mandate katërvjeçare, por zyrtarët argumentojnë se mandati i parë i Infantinos (2016–2019) zgjati vetëm tre vjet dhe për këtë arsye nuk konsiderohet cikël i plotë.

Kongresi zgjedhor i FIFA-s është planifikuar të mbahet në Rabat, Marok, në 2027, dhe me këtë mbështetje rezultati për rizgjedhjen e Infantinos shihet si i favorizuar, megjithatë nuk përjashtohen surprizat, sipas telesport.

