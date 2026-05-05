Inspektim dhe plan-rikualifikim për Shpellën e Spilesë në Himarë
Më 5 maj, ministri i Kulturës, Blendi Gonxhja, zhvilloi inspektimin e Shpellës së Spilesë në Himarë, një nga sitet më të shquara natyrore dhe historike të bregdetit shqiptar. Shpella lidhet me mitet e lashta, përfshirë referencat te Ciklopi të përmendur nga Homeri, dhe njihet për vlerat e saj kulturore dhe turistike.
Sipas TV Klan, projekti i ndërhyrjes synon të ruajë autenticitetin e shpellës ndërsa e bën më të aksesueshme për vizitorët; ndër masat e parashikuara janë ndriçimi i brendshëm për të krijuar përvoja edhe gjatë natës, përmirësimi i aksesit dhe rikualifikimi i zonës përreth për ta kthyer atë në një hapësirë publike të integruar me vijën bregdetare. Projekti financohet nga Banka Botërore përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe synon rritjen e atraktivitetit turistik të Himarës gjatë gjithë vitit.
Në zbatim të punimeve po bashkëpunojnë institucione të trashëgimisë kulturore dhe organizata të specializuara: projektimi është realizuar nga Cultural Heritage without Borders Albania në koordinim me IKTK, ndërsa monitorimi do të kryhet nga DRTK Vlorë. Autoritetet theksuan se ndërhyrjet do të bëhen me vëmendje për të ruajtur integritetin natyror dhe historik të sitit.
Qëllimi i përgjithshëm është krijimi i një itinerari të plotë kulturor dhe turistik për zonën, që lidh trashëgiminë natyrore me atë kulturore dhe ofron standarde të reja shërbimi për vizitorët, duke përfshirë dhe vizitat natën me ndriçim të veçantë; raporton TV Klan.
