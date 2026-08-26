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Kronika

Investim strategjik në industrinë e mbrojtjes, ministri Nufi prezanton “Guna Tactical”: Projekt që synon mbi 1,000 vende

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në industrinë

Përmes një publikimi në rrjetin e tij social, Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi ka ndarë pamje nga kantieri i punës në kompaninë “Guna Tactical”, ku po ndërtohet një nga investimet më të rëndësishme të partneritetit publik-privat në industrinë shqiptare të mbrojtjes.

“Kantierin “Guna Tactical” e postoi Kryeministri dje tek përmbledhja e aktivitetit në Pogradec. “Guna Tactical” do të prodhojë veshje ushtarake jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për rajonin dhe për vendet e tjera.” – shprehet Ministri Nufi në video-mesazhin e tij.

Sipas Ministrit Nufi, mbi 290 punojnë sot në këtë industri, duke cilësuar se numri i tyre do shkojë mbi 1,000 në momentin që kantieri do të jetë plotësisht funksional.

Ndër të tjera, Ministri Nufi vendos theksin tek punësimi i njerëzve në këtë industri: “Jemi krenarë për faktin që kjo industri, jo vetëm gjeneron të ardhura, por punëson njerëz dhe ndikon në komunitet çdo ditë.”

“Guna Tactical” është krijuar si një ndërmarrje e përbashkët (joint venture) mes ndërmarrjes shtetërore KAYO dhe kompanisë private MSSC.

Në fokus të aktivitetit të saj është projektimi, prodhimi, tregtimi dhe eksporti i uniformave ushtarake dhe aksesorëve, kryesisht për Forcat e Armatosura, strukturat e tjera të sigurisë, vendet e rajonit dhe aleatë të NATO-s.

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