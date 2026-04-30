Tiranë 11°C · Pjesërisht vranët 30 April 2026
S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 108.84 ▲1.83%
ARI 4,575 ▲0.3%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
₿ CRYPTO
BTC $75,631 ▼ -1.13% ETH $2,241 ▼ -2.06% XRP $1.3691 ▼ -0.8% SOL $82.8100 ▼ -1.45%
S&P 500 7,136 ▼0.04 % DOW 48,862 ▼0.57 % NASDAQ 24,673 ▲0.04 % NAFTA 108.84 ▲1.83 % ARI 4,575 ▲0.3 % S&P 500 7,136 ▼0.04 % DOW 48,862 ▼0.57 % NASDAQ 24,673 ▲0.04 % NAFTA 108.84 ▲1.83 % ARI 4,575 ▲0.3 %
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
30 Apr 2026
Breaking
Spinazzola: Zhgënjim i madh pas eliminimit, nuk mendoj që Gattuso duhet të largohet Neymar pranon vështirësi personale dhe mbetet jashtë për miqësoret para Botërorit 2026 Hyrjet e turistëve në mars: rritje rreth 11% dhe pritshmëri për sezonin veror Turizmi në rritje: SHBA +45% në tremujorin e parë, rritje edhe nga Kosova, Italia dhe Gjermania Katër kandidatë të mëdhenj për stolin e kombëtares italiane pas dështimit në kualifikime
Menu
Boterori

Inzaghi: I kënaqur në Arabinë Saudite, pa nostalgji për Italinë

· 2 min lexim

Simone Inzaghi, i cili mbush 50 vjeç, tha se nuk ka nostalgji për Italinë dhe se është i kënaqur me zgjedhjen për t’u transferuar në Arabinë Saudite. Ai theksoi se ka ende një vit të mbetur në kontratën me Al-Hilal dhe se ky vendim ka qenë i menduar prej kohësh.

sipas telesport, Inzaghi përshkroi situatën në Arabinë Saudite si fantastike në shumë drejtim: stilin e jetës, infrastrukturën sportive dhe atë jo-sportive, si dhe qetësinë shpirtërore që e ndihmon në një profesion të kërkueshëm si i tij. Trajneri pranoi se kompensimi financiar është i rëndësishëm — duke përmendur shifrën rreth 27 milionë euro neto në vit — por shtoi se faktorë të tjerë ndikuan në vendim dhe se nuk ishte nevoja për para.

Ai vlerësoi karrierën e tij te Interi si një përvojë profesionale të suksesshme por të ngarkuar me shumë stres, dhe se dëshira për të vijuar në nivel të lartë pa presionin e mëparshëm ishte pjesë e motivimit për t’u larguar. Inzaghi theksoi se ambienti i ri i ofron mundësinë për të punuar në kushte më të qeta dhe të ndryshme.

Trajneri shprehu gjithashtu trishtimin që Italia do të mungojë në Kupën e Botës për herë të tretë radhazi, duke theksuar se ndihet 100% italian dhe përmendi se vëllai i tij ka fituar një Kupë Bote; ai shprehu bindjen se futbolli italian do të rimëkëmbet së shpejti, sipas telesport.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu