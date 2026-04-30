Inzaghi: I kënaqur në Arabinë Saudite, pa nostalgji për Italinë
Simone Inzaghi, i cili mbush 50 vjeç, tha se nuk ka nostalgji për Italinë dhe se është i kënaqur me zgjedhjen për t’u transferuar në Arabinë Saudite. Ai theksoi se ka ende një vit të mbetur në kontratën me Al-Hilal dhe se ky vendim ka qenë i menduar prej kohësh.
sipas telesport, Inzaghi përshkroi situatën në Arabinë Saudite si fantastike në shumë drejtim: stilin e jetës, infrastrukturën sportive dhe atë jo-sportive, si dhe qetësinë shpirtërore që e ndihmon në një profesion të kërkueshëm si i tij. Trajneri pranoi se kompensimi financiar është i rëndësishëm — duke përmendur shifrën rreth 27 milionë euro neto në vit — por shtoi se faktorë të tjerë ndikuan në vendim dhe se nuk ishte nevoja për para.
Ai vlerësoi karrierën e tij te Interi si një përvojë profesionale të suksesshme por të ngarkuar me shumë stres, dhe se dëshira për të vijuar në nivel të lartë pa presionin e mëparshëm ishte pjesë e motivimit për t’u larguar. Inzaghi theksoi se ambienti i ri i ofron mundësinë për të punuar në kushte më të qeta dhe të ndryshme.
Trajneri shprehu gjithashtu trishtimin që Italia do të mungojë në Kupën e Botës për herë të tretë radhazi, duke theksuar se ndihet 100% italian dhe përmendi se vëllai i tij ka fituar një Kupë Bote; ai shprehu bindjen se futbolli italian do të rimëkëmbet së shpejti, sipas telesport.
