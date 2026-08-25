Irani kërcënon djalin e vogël të Trump, Shërbimi Sekret i SHBA-së: Jemi në dijeni, po hetojmë çdo material
Shërbimi Sekret i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar se është në dijeni të një videoje të transmetuar nga televizioni shtetëror iranian, e cila duket se përmban kërcënime ndaj Barron Trump, djalit më të vogël të presidentit amerikan Donald Trump.
Sipas CNN, videoja rreth tre minuta e gjatë, e transmetuar nga IRIB, shfaq vende që Barron Trump frekuenton, përfshirë Trump Tower në Nju Jork, dhe përmban një pyetje kërcënuese lidhur me vendin ku mund të vritej ai.
Në video përmendet gjithashtu një shpërblim prej 10 milionë dollarësh, ndërsa materiali paraqitet si pjesë e një fushate më të gjerë kërcënimesh ndaj presidentit Trump dhe familjes së tij.
Zëdhënësi i Shërbimit Sekret, Nate Herring, tha se agjencia është në dijeni të videos dhe heton çdo material që mund të perceptohet si kërcënim ndaj personave që ajo mbron.
“Për shkak të shqetësimit për sigurinë operacionale, ne nuk diskutojmë çështje të inteligjencës mbrojtëse”, deklaroi Herring.
Sipas raportimeve, mediat iraniane kanë publikuar edhe më herët kërcënime ndaj Donald Trump dhe familjes së tij. Autoritetet amerikane i përshtatin vazhdimisht masat e sigurisë bazuar në informacionet e inteligjencës dhe bashkëpunimin me agjenci të tjera ligjzbatuese në SHBA dhe jashtë saj.
Barron Trump mbushi 20 vjeç në mars të këtij viti. Ai është fëmija më i vogël i presidentit Donald Trump.
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