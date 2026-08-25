Tiranë 38°C · Pjesërisht vranët 25 August 2026
S&P 500 7,682 ▲0.38%
DOW 53,478 ▲0.11%
NASDAQ 26,180 ▲0.77%
NAFTA 82.48 ▼2.98%
ARI 4,671 ▼0.57%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1666 EUR/GBP 0.8556 EUR/CHF 0.9360 EUR/ALL 92.4984 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.2899 EUR/TRY 56.0962 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6146 EUR/USD 1.1666 EUR/GBP 0.8556 EUR/CHF 0.9360 EUR/ALL 92.4984 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.2899 EUR/TRY 56.0962 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6146
₿ CRYPTO
BTC $78,998 ▲ +0.68% ETH $2,472 ▼ -0.63% XRP $1.4653 ▼ -1.96% SOL $97.8800 ▲ +2.89%
S&P 500 7,682 ▲0.38 % DOW 53,478 ▲0.11 % NASDAQ 26,180 ▲0.77 % NAFTA 82.48 ▼2.98 % ARI 4,671 ▼0.57 % S&P 500 7,682 ▲0.38 % DOW 53,478 ▲0.11 % NASDAQ 26,180 ▲0.77 % NAFTA 82.48 ▼2.98 % ARI 4,671 ▼0.57 %
EUR/USD 1.1666 EUR/GBP 0.8556 EUR/CHF 0.9360 EUR/ALL 92.4984 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.2899 EUR/TRY 56.0962 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6146 EUR/USD 1.1666 EUR/GBP 0.8556 EUR/CHF 0.9360 EUR/ALL 92.4984 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.2899 EUR/TRY 56.0962 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6146
25 Aug 2026
Breaking
Ndryshim në krye të KFOR-it, ky është gjenerali që do ta pasojë Ulutash-in Normalizohet situata e zjarreve, vetëm 5 vatra aktive! Ministria e Mbrojtjes: Aksione në Dajt, Dibër, Bulqizë e Librazhd, s� Komunikimi pa komunitet BERLIN – Merz: Ata që qëndrojnë pas sulmeve hibride ndaj Gjermanisë do të paguajnë një çmim të madh Albin Kurti nesër për vizitë në Maqedoninë e Veriut, regjim i posaçëm i trafikut në Shkup
Menu
Bota

Irani kërcënon djalin e vogël të Trump, Shërbimi Sekret i SHBA-së: Jemi në dijeni, po hetojmë çdo material

· 2 min lexim

Shërbimi Sekret i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar se është në dijeni të një videoje të transmetuar nga televizioni shtetëror iranian, e cila duket se përmban kërcënime ndaj Barron Trump, djalit më të vogël të presidentit amerikan Donald Trump.

Sipas CNN, videoja rreth tre minuta e gjatë, e transmetuar nga IRIB, shfaq vende që Barron Trump frekuenton, përfshirë Trump Tower në Nju Jork, dhe përmban një pyetje kërcënuese lidhur me vendin ku mund të vritej ai.

Në video përmendet gjithashtu një shpërblim prej 10 milionë dollarësh, ndërsa materiali paraqitet si pjesë e një fushate më të gjerë kërcënimesh ndaj presidentit Trump dhe familjes së tij.

Zëdhënësi i Shërbimit Sekret, Nate Herring, tha se agjencia është në dijeni të videos dhe heton çdo material që mund të perceptohet si kërcënim ndaj personave që ajo mbron.

“Për shkak të shqetësimit për sigurinë operacionale, ne nuk diskutojmë çështje të inteligjencës mbrojtëse”, deklaroi Herring.

Sipas raportimeve, mediat iraniane kanë publikuar edhe më herët kërcënime ndaj Donald Trump dhe familjes së tij. Autoritetet amerikane i përshtatin vazhdimisht masat e sigurisë bazuar në informacionet e inteligjencës dhe bashkëpunimin me agjenci të tjera ligjzbatuese në SHBA dhe jashtë saj.

Barron Trump mbushi 20 vjeç në mars të këtij viti. Ai është fëmija më i vogël i presidentit Donald Trump.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu