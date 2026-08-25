BERLIN – Merz: Ata që qëndrojnë pas sulmeve hibride ndaj Gjermanisë do të paguajnë një çmim të madh
BERLIN, 25 gusht /ATSH-AA/ – Kancelari gjerman, Friedrich Merz, u zotua të martën se Gjermania do t‘i bëjë përgjegjësit e sulmeve hibride ndaj vendit “të paguajnë një çmim”.
Duke folur me gazetarët përpara takimit dyditor të qeverisë pranë Berlinit, Merz tha se sulmi i fundit me dron në aeroportin Leipzig nënvizoi seriozitetin e kërcënimeve me të cilat përballet Gjermania.
“Sulmuesit po bëhen gjithnjë e më të paskrupullt, të gatshëm të pranojnë edhe dëmtime të rënda të pronës, lëndime dhe vdekje”, tha Merz duke vënë në dukje se hetimi mbetet në vazhdim dhe se qeveria do të paraqesë së shpejti gjetjet e saj.
“Qeveria gjermane do të bëjë që autorët e sulmeve hibride të paguajnë një çmim. Ata do të mbahen përgjegjës,” tha ai, duke shtuar se një paketë e fundit legjislative që synon forcimin e shërbimeve të inteligjencës së vendit do të forcojë më tej sigurinë.
Merz theksoi se sulme të tilla nuk do ta pengojnë Gjermaninë të mbështesë fuqishëm Ukrainën në luftën Rusi-Ukrainë.
“Ne jemi duke qëndruar në kurs,” tha ai duke shtuar se “Gjermania do të mbajë mbështetjen e saj për Ukrainën për një kohë të gjatë. Ne jemi aktualisht mbështetësi më i fortë i Ukrainës – jo për të zgjatur luftën, por për të detyruar bisedimet e paqes”.
Raportet e mediave të martën treguan se përpjekja për sulm me dron ndaj një aeroplani ukrainas të ngarkesave Antonov në Aeroportin Leipzig në fillim të këtij muaji ishte më serioz se sa ishte raportuar më parë dhe se autorët mund të kishin planifikuar një operacion më të madh.
Sipas transmetuesve publikë NDR dhe WDR dhe të përditshmen Suddeutsche Zeitung, hetuesit tani besojnë se janë përdorur disa dronë dhe jo vetëm një. I pari u gjet në aeroport, ndërsa i dyti mund të jetë përplasur me një avion mallrash DHL.
Një dron i tretë, i paraportuar më parë, u zbulua në mbrëmjen e hershme të 14 gushtit në një fushë pranë skajit perëndimor të aeroportit Leipzig, thanë burimet e sigurisë. Teknikët e mjekësisë ligjore nga Zyra Federale e Policisë Kriminale dhe forca të tjera policore mbërritën në vend atë ditë.
Të nesërmen, hetuesit thuhet se gjetën një substancë që vlerësimet fillestare sugjeruan se ishte rreth 50 gram të përbërjes ushtarake shumë shpërthyese hexogen.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.