Irani mohon çdo bisedim me SHBA-në pasi Trump pretendon diskutime ‘produktive’
Zyrtarë të lartë iranianë kanë mohuar se Irani ka zhvilluar bisedime me Shtetet e Bashkuara, vetëm disa orë pasi Presidenti i SHBA-së Donald Trump pretendoi se ishin zhvilluar “biseda shumë të mira dhe produktive” për t’i dhënë fund luftës.
Kryetari i Parlamentit iranian Mohammad Bagher Ghalibaf tha në një postim në rrjetet sociale të hënën se “nuk janë zhvilluar negociata me SHBA-në”.
“Lajmet e rreme përdoren për të manipuluar tregjet financiare dhe të naftës dhe për t’i shpëtuar moçalit në të cilin janë bllokuar SHBA-të dhe Izraeli”, shkroi Ghalibaf në X.
Kjo i bëri jehonë vërejtjeve të mëparshme nga zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Esmaeil Baghaei, i cili gjithashtu mohoi se kishte zhvilluar ndonjë diskutim me SHBA-në.
Në komentet e ndara nga agjencia zyrtare e lajmeve IRNA e Iranit, Baghaei tha se “janë marrë mesazhe nga disa vende mike në lidhje me kërkesën e SHBA-së për negociata për t’i dhënë fund luftës”.
Mohimet vijnë ndërsa lufta SHBA-Izrael kundër Iranit ka hyrë në javën e saj të katërt, me ushtrinë izraelite që tha të hënën se kishte nisur një valë të re sulmesh në kryeqytetin iranian, Teheran.
Irani gjithashtu ka vazhduar të qëllojë me raketa dhe dronë në të gjithë Lindjen e Mesme dhe në thelb ka mbyllur Ngushticën e Hormuzit, një rrugë ujore kritike e Gjirit, përmes së cilës kalojnë rreth një e pesta e furnizimeve botërore me naftë dhe gaz.
Kjo ka rritur çmimet globale të energjisë dhe ka ngritur shqetësime në lidhje me pasojat e luftës që po i shkakton njerëzve në mbarë botën.
Të shtunën, Trump kishte kërcënuar të “shkatërronte” termocentralet e Iranit nëse vendi nuk do ta hapte Ngushticën e Hormuzit për të gjitha anijet brenda 48 orëve.
Por në një postim me shkronja kapitale në Truth Social të hënën në mëngjes, presidenti amerikan tha se kishte udhëzuar Departamentin e Mbrojtjes të SHBA-së “të shtyjë çdo sulm ushtarak kundër termocentraleve dhe infrastrukturës energjetike iraniane për një periudhë pesë ditore” mes bisedimeve të supozuara me Iranin.
Ai tha se shtyrja ishte në varësi të “suksesit të takimeve dhe diskutimeve të vazhdueshme”.
Veçmas, Trump u tha gjithashtu gazetarëve se bisedimet u zhvilluan të dielën. Ai tha se SHBA-të kishin folur me “një person të lartë” në Iran, pa specifikuar se kush ishte saktësisht ai person.
“Ata duan shumë të bëjnë një marrëveshje. Edhe ne do të donim të bënim një marrëveshje”, tha Trump. “Po bëjmë një periudhë pesë-ditore, do të shohim se si do të shkojë. Dhe nëse shkon mirë, do ta zgjidhim këtë çështje. Përndryshe, do të vazhdojmë të bombardojmë zemrat tona të vogla.”
Ndërkohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se foli me Trump të hënën dhe se presidenti amerikan beson se “ekziston një mundësi për të përdorur” luftën kundër Iranit për të arritur një marrëveshje.
“Paralelisht, ne vazhdojmë të sulmojmë si në Iran ashtu edhe në Liban”, tha Netanyahu, duke shtuar: “Ne do të mbrojmë interesat tona jetësore në çdo marrëveshje.”
Nxitja rajonale për deeskalimin
Duke raportuar nga Teherani, Ali Hashem i Al Jazeera vuri në dukje se ndërsa Irani ka mohuar se ka pasur ndonjë bisedime, aktorët rajonalë kanë bërë presion për deeskalimin.
“Ka disa mesazhe që po përcillen nga aktorët rajonalë”, tha Hashem.
“Të gjithë tani po përpiqen t’i sjellin të dyja palët përsëri në një nivel ku ekziston mundësia për të filluar një lloj kuadri [për bisedime]. Por si do të reflektohet kjo në terren, si do të demonstrohet kjo? Kjo është pyetja e madhe.”
Hassan Ahmadian, një profesor në Universitetin e Teheranit, tha se Trump mund ta përdorë perspektivën e bisedimeve si një mënyrë për t’u tërhequr nga ultimatumi i tij 48-orësh për të goditur infrastrukturën energjetike të Iranit, gjë që do ta kishte përshkallëzuar më tej luftën.
“Duket se ka përpjekje ndërmjetësimi që filluan në nivel rajonal, nga Pakistani, Egjipti dhe Turqia, duke u përpjekur të gjejnë një rrugëdalje nga kjo situatë e vështirë”, tha Ahmadian për Al Jazeera.
“Por [Trump] duke u përqendruar kaq shumë në këtë përpjekje ndërmjetësimi flet shumë për përpjekjen e tij për t’u ulur… [nga] afati që ai dha dhe kërcënimi iranian për hakmarrje që do të kishte qenë vërtet i rëndësishëm, sipas iranianëve”, tha ai.
“Ai donte të ulej, dhe kjo përpjekje ndërmjetësimi, mendoj, ishte mënyra e tij për ta [bërë] këtë.”
