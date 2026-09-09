Ish-ministri Pal Lekaj dënohet me 3 vjet e 8 muaj burgim për rastin “53-milionëshi”
Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykimin ndaj ish-ministrit të Infrastrukturës, Pal Lekaj nga radhët e Aleancës, duke e dënuar me 3 vjet e 8 muaj burgim për rastin e njohur si “53-milionëshi”.
Rasti ka të bëjë me pagesën shtesë prej 53.1 milionë eurosh ndaj kompanisë “Bechtel & Enka”, lidhur me zgjatjen e afatit të punimeve në autostradën “Arbën Xhaferi”.
Përveç Lekajt, në këtë proces gjyqësor akuzohen edhe Eset Berisha, Nebih Shatri dhe Besim Tahiri.
Çështja ishte kthyer në rigjykim pasi Gjykata e Apelit kishte anuluar aktgjykimin e parë dhe kishte urdhëruar shqyrtimin e rastit nga fillimi.
Me aktgjykimin e sotëm, gjykata ka marrë vendim të ri lidhur me përgjegjësinë penale të të akuzuarve në këtë rast. /Telegrafi/
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