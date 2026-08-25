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Bota

Ish-presidenti i Armenisë dhe djali i tij arrestohen për korrupsion

· 2 min lexim

Ish-presidenti i Armenisë, Robert Kocharyan, dhe djali i tij janë arrestuar të martën në kuadër të një hetimi për korrupsion, njoftuan autoritetet armene.

Komiteti Antikorrupsion i Armenisë akuzon Kocharyan se, në bashkëpunim me persona të afërt me të, ka përdorur pozitën e tij zyrtare për të përfituar prona shtetërore me çmime shumë më të ulëta se vlera e tregut.

Sipas hetuesve, pronat janë regjistruar në emër të kompanive dhe personave të lidhur me ish-presidentin, me qëllim fshehjen e pronësisë dhe origjinës së tyre, përpara se të zhvilloheshin, shiteshin ose transferoheshin te palë të treta.

Autoritetet pretendojnë se 56 prona, me vlerë rreth 2.634 miliardë dramë armene, ose rreth 7.2 milionë dollarë, dyshohet se iu transferuan Kocharyanit si ryshfete.

Në një prej rasteve të hetuara, një tokë në pronësi të Ministrisë së Mbrojtjes së Armenisë dyshohet se iu shit një kompanie të lidhur me një person të afërt me ish-presidentin për vetëm një të katërtën e vlerës së saj të tregut.

Hetuesit pretendojnë gjithashtu se 30% e aksioneve në kompaninë Toyota Yerevan iu transferuan Kocharyanit si ryshfet dhe më pas u regjistruan në emër të djalit të tij përmes marrëveshjeve fiktive të shitjes.

Në total, gjashtë persona janë arrestuar në lidhje me çështjen.

Autoritetet po hetojnë gjithashtu transfertat financiare dhe pasuritë e djalit të Kocharyan, përfshirë transaksione me vlerë qindra milionë dollarë dhe blerjen e dhjetëra pronave të paluajtshme në Armeni dhe jashtë saj.

Hetimi vijon për të përcaktuar përmasat e plota të skemës së dyshuar të korrupsionit dhe përgjegjësitë e personave të përfshirë.

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