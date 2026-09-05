Itali: 41 kilogramë hashash dhe marijuanë të fshehura në një kompresor, në pranga një biznesmen shqiptar
Një biznesmen shqiptar 39-vjeçar është arrestuar në Itali pasi policia zbuloi 41 kilogramë hashash dhe marijuanë të fshehura brenda një kompresori industrial që transportohej me furgon. Operacioni u zhvillua mbrëmjen e 3 shtatorit 2026në zonën Chieti–Pescara, ndërsa detajet u publikuan më 4 shtator nga RaiNews dhe mediat lokale italiane.
Sipas RaiNews, furgoni u ndalua nga Squadra Mobile e Chietit pranë Chieti Scalo, jo larg aksit rrugor që lidh qytetin me Pescara-n. Brenda automjetit ndodheshin biznesmeni shqiptar dhe një punonjës i tij, përkatësisht 39 dhe 38 vjeç. Dyshimet e policisë u përqendruan te një kompresor i madh industrial që transportohej në pjesën e pasme të furgonit.
Për kontrollin e plotë të pajisjes furgoni u dërgua në ambientet e policisë. Kompresori ishte modifikuar dhe mbyllur në mënyrë të tillë që kërkoi ndërhyrjen e zjarrfikësve për t’u hapur. Brenda tij u gjetën pako hashashi dhe thasë të mëdhenj me marijuanë.
Sasia e sekuestruar arrinte në më shumë se 41 kilogramë, ndërsa vlera e drogës në tregun e pakicës është përllogaritur nga mediat lokale italiane në rreth 280–300 mijë euro.
Biznesmeni shqiptar, i cili drejtonte furgonin, është dërguar në burgun Madonna del Freddo në Chieti dhe akuzohet për posedim të lëndëve narkotike me qëllim shpërndarjeje. Punonjësi 38-vjeçar që udhëtonte si pasagjer u ndalua fillimisht bashkë me të, por më pas u la i lirë me urdhër të prokurorit, pasi roli i tij në këtë fazë të hetimit u konsiderua shumë më i kufizuar.
Operacioni është zhvilluar nga Squadra Mobile e Chietit me koordinimin e Servizio Centrale Operativo dhe Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, çka tregon se hetimi nuk po trajtohet vetëm si një rast lokal shpërndarjeje droge.
Hetuesit tani po përpiqen të përcaktojnë origjinën e narkotikëve, furnitorët dhe destinacionin përfundimtar të ngarkesës. RaiNews raporton se policia po heton mundësinë që pas sasisë së madhe të drogës të qëndrojë një organizatë kriminale më e gjerë dhe se rrjeti i shpërndarjes mund të shtrihet edhe jashtë rajonit.
Një tjetër element që po verifikohet është origjina e kompresorit. Mediat italiane raportojnë se pajisja industriale ishte importuar nga jashtë, por deri tani nuk është bërë publik vendi prej nga kishte ardhur dhe nuk ka prova të publikuara që droga të jetë ngarkuar në Shqipëri.
Rasti merr rëndësi për shkak të metodës së fshehjes dhe sasisë së sekuestruar. Hetuesit italianë dyshojnë se një ngarkesë e tillë kërkon një zinxhir më të organizuar furnizimi dhe shpërndarjeje sesa trafiku i zakonshëm lokal. Për këtë arsye hetimi pritet të përqendrohet tani te kontaktet e biznesmenit shqiptar dhe te personat që kanë organizuar transportin e kompresorit.
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