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Kronika

Mbi 6 mijë rrënjë ulliri shekullorë të djegur nga zjarri! Përmirësohet situata me flakët në Himarë, banorët apelojnë

· 2 min lexim
Mbi 6 mijë rrënjë

Normalizohet situata nga zjarret në zonën e Himarës (5 shtator), por dëmet dhe problemet mbeten.

Situata në Himarë është qetësuar pas zjarrit që shpërtheu mbrëmjen e djeshme, rreth orës 20:00, në kodrat përreth qytetit.

E favorizuar nga erërat e forta dhe temperaturat e larta, flakët u përhapën me shpejtësi, duke rrezikuar banesa, hotele dhe sipërfaqe të konsiderueshme me ullinj.

Për shkak të terrenit të vështirë dhe përmasave të zjarrit, zjarrfikësit e Himarës kërkuan ndihmën e forcave nga bashki të tjera të vendit. Në terren u angazhuan rreth 300 forca si zjarrfikëse, ashtu dhe Forcat e Armatosura.

Sipas banorëve të zonës, dëmet janë të konsiderueshme. Mbi 6 mijë rrënjë ullinj shekullorë janë përfshirë nga flakët, ndërsa janë dëmtuar edhe gjashtë banesa, tre prej të cilave ishin të braktisura.

Banorët e Himarës e kanë cilësuar situatën si një prej zjarreve më të mëdha të parë në këtë zonë gjatë dekadave të fundit.

Nënkryetari i Bashkisë Himarë, Pervin Gjikuria, i cili ka ndjekur nga afër operacionin për izolimin e flakëve, flet për momentet e vështira qe kaloje Bashkia e Himarës mbrëmjen e djeshme, informon TCH.

Falë ndërhyrjes së forcave zjarrfikëse dhe Forcave të Armatosura, zjarri është izoluar dhe situata është qetësuar, por strukturat vijojnë të qëndrojnë në gatishmëri.

Rreziku mbetet ende i pranishëm, pasi vatrat e nxehta, trungjet e ullinjve të djegur dhe humusi mund të favorizojnë riaktivizimin e flakëve.

Autoritetet u bëjnë thirrje banorëve të tregohen të kujdesshëm, ndërsa forcat në terren vijojnë monitorimin e zonës për të shmangur çdo rindezje të mundshme.

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