VLEN: Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat po bëhet ligj Urdhri i zv.ministres së Shëndetësisë: Terapi hormonale për personat transgjinorë "Mos e bëj si kalama mor burrë", debate mes Boçit dhe Maznikut ChatGPT tani mund të shohë llogarinë tuaj bankare. A ia vlen rreziku? Spanja prezanton superkompjuterin me vlerë 10 milionë euro
Bota

Izraeli kundër kreut të OKB: Na vendosi në të njëjtën listë me Hamasin

Izraeli ka ndërprerë të gjitha kontaktet me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, António Guterres, pasi vendi u përfshi në një listë të OKB-së që lidhet me dhunën seksuale në zonat e konfliktit.

Ambasadori izraelit në OKB, Danny Danon, e cilësoi vendimin si “skandaloz”, duke deklaruar se Izraeli po akuzohet padrejtësisht për përdorimin e dhunës seksuale si armë lufte.

“Ne kemi mbaruar me këtë sekretar të përgjithshëm,” tha Danon në një video të publikuar në platformën X. Ai kritikoi raportin e ardhshëm të zyrës së Guterres, duke thënë se vendosja e Izraelit dhe Hamas në të njëjtën listë është “e papranueshme”. Ministria e Jashtme e Izraelit e quajti përfshirjen e vendit në listën e OKB-së “të turpshme dhe absurde”, ndërsa misioni izraelit në OKB deklaroi se nuk do të ketë asnjë kontakt me zyrën e sekretarit të përgjithshëm për sa kohë Guterres do të mbetet në detyrë.

Nga ana tjetër, zëdhënësi i Guterres, Stéphane Dujarric, tha se OKB është në dijeni të deklaratave të Izraelit dhe shtoi se “dera e sekretarit të përgjithshëm mbetet e hapur”.

Akuzat për dhunë seksuale

Raporti vjetor i OKB-së për dhunën seksuale në konflikt përmend “informacion të besueshëm” mbi dhunë seksuale të pretenduar nga forcat izraelite të sigurisë ndaj palestinezëve në burgje dhe qendra ndalimi.

Sipas OKB-së, inspektorëve të saj u ishte mohuar qasja në këto ambiente. Danon deklaroi se Izraeli kishte ftuar përfaqësues të OKB-së të vizitonin vendin për të verifikuar akuzat, por sipas tij, “ata zgjodhën të mos vijnë”. Ndërkohë, edhe Hamas ndodhet në listën e OKB-së për akuzat mbi dhunën seksuale gjatë sulmit të 7 tetorit 2023 ndaj Izraelit dhe për abuzime të pretenduara ndaj pengjeve.

Marrëdhënie të tensionuara mes Izraelit dhe OKB-së

Marrëdhëniet mes Izraelit dhe United Nations kanë arritur në nivelin më të ulët pas sulmit të Hamasit në vitin 2023, që çoi në luftën në Gaza.

Autoritetet izraelite kanë kritikuar vazhdimisht Guterres dhe zyrtarë të tjerë të OKB-së për reagimet ndaj sulmeve izraelite në Gaza. Në vitin 2024, Guterres u shpall “persona non grata” në Izrael. Izraeli ka akuzuar gjithashtu punonjës të agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë, UNRWA, për përfshirje në sulmin e vitit 2023.

