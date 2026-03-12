Izraeli sulmon qendrën e Bejrutit
Izraeli ka goditur qendrën e kryeqytetit libanez, duke përshkallëzuar fushatën ushtarake që ka shkaktuar vdekjen e afro 700 personave.
Izraeli ka kryer një valë të re sulmesh ndaj kryeqytetit libanez, Bejrut, duke ngritur re të mëdha tymi të zi mbi disa pjesë të qytetit.
Sulmet më të fundit izraelite të së enjtes shënjestruan lagjen Bashoura në qendër të Bejrutit, si dhe periferitë jugore të qytetit.
Ushtria izraelite gjithashtu lëshoi një paralajmërim për evakuimin e një ndërtese në zonën Zuqaq al-Blat, një tjetër lagje në qendër të qytetit.
Goditja e qendrës së Bejrutit përbën një përshkallëzim të bombardimeve intensive izraelite në Liban gjatë javës së fundit e gjysmë, të cilat kanë vrarë të paktën 687 persona dhe kanë plagosur më shumë se 1,500, sipas Ministrisë libaneze të Shëndetësisë.
Autoritetet libaneze thanë se më shumë se 800,000 njerëz janë zhvendosur me forcë për shkak të dhunës, e cila filloi më 2 mars, pasi Hezbollahu lëshoi raketa drejt territorit izraelit pas fillimit të luftës SHBA-Izrael kundër Iranit.
Ushtria izraelite ka nisur një ofensivë të gjerë ajrore dhe tokësore kundër fqinjit të saj verior, duke e përshkruar atë si një fushatë kundër Hezbollahut.
Grupi i armatosur libanez është përgjigjur me valë sulmesh me raketa kundër Izraelit, përfshirë një breshëri të madhe raketash të lëshuar të mërkurën në mbrëmje në koordinim me Iranin.
Kombet e Bashkuara dhe organizatat humanitare thonë se civilët libanezë – përfshirë qindra mijëra njerëz që kanë kërkuar strehim emergjent pasi janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre – po mbajnë peshën kryesore të konfliktit në përshkallëzim.
Shumë prej atyre që janë detyruar të largohen nga Libani jugor dhe nga periferitë jugore të Bejrutit, një zonë e njohur si Dahiyeh, po qëndrojnë në shkolla të shndërruara në strehimore, tek të afërmit ose në tenda përgjatë bregdetit.
Të paktën 12 persona u vranë më herët të enjten në një sulm të dyfishtë izraelit në zonën bregdetare Ramlet al-Baida, ku familje të zhvendosura po flinin në tenda.
Ndërkohë, Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit raportoi gjithashtu se një sulm me dron izraelit ndaj një ndërtese të Universitetit Libanez në Hadath, pranë Bejrutit, vrau dy akademikë.
Gazetari i Al Jazeera-s, Bernard Smith, tha se vendi po përballet me një krizë gjithnjë e më të rëndë të zhvendosjes së popullsisë, ndërsa 90 për qind e strehimoreve shtetërore janë të mbushura.
“Njerëzit që ndodhen në këto strehimore kanë parë tashmë shtëpitë e tyre të shkatërrohen, veçanërisht ata nga periferitë jugore të Bejrutit dhe nga Libani jugor, kështu që nuk kanë më shtëpi ku të kthehen”, raportoi Smith nga kryeqyteti.
“Shumë prej tyre janë punëtorë ditorë dhe nuk mund të fitojnë asnjë të ardhur. Kështu që njerëzit janë pa para dhe pa një shtëpi ku të kthehen, ndërsa kjo fushatë e Izraelit dhe lufta mes Izraelit dhe Hezbollahut nuk tregojnë asnjë shenjë se do të përfundojnë së shpejti.”
