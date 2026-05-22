Janevska: Studentët do të kenë kushte evropiane për studime
Studentët do të kenë kushte të mira evropiane për studim dhe nuk do të duhet më të ndjekin minj, do të kenë një vakt të përshtatshëm studentor dhe nuk do të kenë frikë gjatë udhëtimit me ashensorë, tha sot për “Lokalno” Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, duke iu përgjigjur pyetjes lidhur me kushtet e studentëve gjatë studimit dhe jetesës në konviktet studentore.
Lidhur me ankesat e studentëve se pjesëmarrja e tyre për qëndrim në konvikte është rritur, se numri i bursave të ndara nga ministria është zvogëluar dhe se fondet për ushqimet studentore nuk janë rritur, ajo tha se këto janë spekulime nga opozita dhe se i vjen keq që opozita po sillet në këtë mënyrë. Ajo beson se disa studentë u besojnë spekulimeve të tilla.
“Përsëri dezinformimi, ka një pjesë të vogël që ende i beson dezinformimit të opozitës. Ata kishin mundësi të bënin diçka për studentët, por nuk e bënë. Me ndryshime dhe plotësime të shkurtra në ligj, këto ndryshime janë përsëri në favor të studentëve dhe numri i bursave nuk zvogëlohet”, tha Janevska.
Ministrja tha se ata e kishin analizuar situatën në pesë vitet e fundit para se të merrnin masa.
“Në pesë vitet e fundit, 400 bursa të destinuara për raste sociale nuk u përdorën. Studentët mund të aplikojnë për pesë mijë deri në dhjetë mijë, por një kategori e caktuar duhet të plotësojë kushte të caktuara. Numri i studentëve që plotësuan kushte të caktuara për raste sociale është gjithmonë më i vogël dhe ata nuk u janë dhënë kurrë. Unë supozoj se i ka qenë e përshtatshme qeverisë së mëparshme të mos i shpenzojë ato dhe t’i shpenzojë për diçka tjetër”, tha Janevska./Telegrafi/
