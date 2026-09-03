“Jini të sigurt, do i arrestojmë që të gjithë!”- Ministri grek ngre alarmin: Call-Centerat shqiptarë po mashtrojnë gr
Mashtrimet telefonike janë bërë një plagë e vërtetë në Greqi, me grupe të organizuara, që ngrenë qendra thirrjesh, për të mashtruar kryesisht të moshuarit dhe për të zgjeruar aktivitetet e tyre edhe përtej kufijve grekë.
Ministri i Mbrojtjes së Qytetarëve, Michalis Chrysochoidis, e përshkroi fenomenin irritues, duke njoftuar krijimin e një strukture të përhershme operative për t’u përballur me të.
“Mashtrimet telefonike janë një epidemi në vendin tonë. Mashtruesit janë kryesisht romë”, theksoi Chrysochoidis, duke folur për Mega.
“Këta njerëz janë kthyer drejt kriminalitetit dhe po kthehen ngadalë drejt këtij krimi, i cili është i tmerrshëm. Në kuptimin që ata shumë lehtë ua marrin pronën njerëzve. Dhe kjo është tragjike, është dramatike”, vuri në dukje ai.
Qendra thirrjesh në Shqipëri, Shkup dhe Bullgari
“Sot kemi një takim për të parë më tej se si do të krijojmë struktura të forta për t’u përballur me këtë problem. Sepse nuk është vetëm grek, është pan-evropian”, vuri në dukje ministri. “Ka pasur hetime dhe arrestime të mëdha, shumë prej tyre janë në burg. Por në të njëjtën kohë, ato po shumëfishohen nga prapa”, tha ai.
Elementi më shqetësues, sipas Chrysochoidis, është dimensioni ndërkombëtar që fenomeni ka marrë tani. Siç tha ai, grupet nuk janë të kufizuara vetëm në Greqi, por po krijojnë rrjete në vende të ndryshme.
“Domethënë, ka një qendër thirrjesh në Shqipëri, për shembull, ka një qendër thirrjesh në Shkup, në Sofje”, vuri në dukje ai, duke shpjeguar se këto janë “grupe specifike transnacionale” që bashkëpunojnë për mashtrim.
Në të njëjtën kohë, aktivitetet e tyre nuk kufizohen vetëm në mashtrimet telefonike, pasi, siç përmendi ai, ka edhe mashtrime elektronike që përfshijnë shuma shumë më të mëdha parash.
Chrysochoidis iu referua operacioneve dhe arrestimeve të mëdha që kanë bërë FBI-ja greke dhe Siguria e Atikës, duke theksuar se tani kërkohet një përgjigje më e përhershme dhe e organizuar ndaj fenomenit.
Ministri, megjithatë, u shfaq kategorik në lidhje me rezultatin e betejës me bandat. “Jini të sigurt për këtë: Ne do t’i arrestojmë të gjithë, na duhet vetëm një strukturë e përhershme dhe një politikë operative e përhershme për t’i dhënë fund kësaj gjëje”, theksoi ai.
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