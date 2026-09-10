Jonathan Huberdeau ndjehet mirë, por nuk do të nisë stërvitjen me Calgary Flames
Jonathan Huberdeau deklaroi se nuk ka më dhimbje, por nuk do të marrë pjesë në nisjen e stërvitjes për sezonin me Calgary Flames. Sulmuesi 33-vjeçar iu nënshtrua operacionit të riparimit të legenit në shkurt dhe aktualisht po punon për t’u rikthyer në formë të plotë.
Siç raporton nhl, Huberdeau po shëtit në akull në mënyrë të pavarur dhe zhvillon stërvitje jashtë akullit, por ekipit i duhet kohë shtesë për ta integruar në seancat e grupit dhe për t’u rikthyer në ndeshje. Ai theksoi se gjatë ndërhyrjes u preknë shumë muskuj, ndaj faza e rindërtimit të forcës dhe koordinimit duhet të bëhet me kujdes; sipas tij, po shihen përmirësime çdo ditë në palestër dhe mbi akull, por qëllimi mbetet të kthehet 100 për qind i gatshëm.
Menaxheri i përgjithshëm Craig Conroy vlerësoi se rikuperimi mund të zgjasë rreth 7-9 muaj, duke cituar rastin e Patrick Kane, i cili iu nënshtrua të njëjtës ndërhyrjeje më 1 qershor 2023 dhe u rikthye në parket më 7 dhjetor 2023. Conroy tha se skuadra do të presë derisa Huberdeau të ndihet plotësisht rehat për të luajtur në një nivel kaq të shpejtë dhe fizik si NHL. Trajneri Ryan Huska u shpreh i inkurajuar nga përparimi i tij; sezonin e kaluar Huberdeau shënoi 25 pikë (10 gola, 15 asistime) në 50 ndeshje dhe nuk luajti pas 4 shkurtit. Kapiteni Mikael Backlund dhe lojtarë të rinj si Matt Coronato përmendën rëndësinë e përvojës dhe ndikimit të Huberdeau në grup, si në fushë ashtu edhe jashtë saj.
Skuadra vijon konsultimet me stafin mjekësor për të përcaktuar kohën e duhur të rikthimit dhe insiston të mos nxitojë procesin për të garantuar shëndetin afatgjatë të lojtarit; Sipas nhl, vendimi për integrimin e tij do të merret vetëm kur të jetë i plotësisht gati.
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