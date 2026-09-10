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NHL

Macklin Celebrini pozon për kopertinën e The Hollywood Reporter së bashku me aktorin Belmont Cameli

· 2 min lexim

Macklin Celebrini, sulmuesi i San Jose Sharks, dhe aktori Belmont Cameli u bashkuan për një fotosesion që do të shfaqet në kopertinën e numrit sportiv të The Hollywood Reporter. Në imazhet e reklamave ata shfaqen me shkopinj hokeji, ndërsa stili i fotosesionit luajti rolin kryesor në prezantimin vizual.

Siç raporton nhl, fotosesioni u zhvillua më 17 gusht dhe shërbeu për numrin special sportiv të revistës. Në set Celebrini, i veshur me pantallona të errëta dhe një këmishë në nuanca ulliri, dhe Cameli, me pantallona të errëta dhe këmishë të njollosur prej vija, pozuan si bashkëprotagonistë për pamjen e kopertinës.

Cameli është i njohur për rolin e Garrett Graham në serialin Off Campus të Amazon Prime, një dramë e bazuar në serinë e romanëve të Elle Kennedy që rrëfen jetën në universitetin e trilluar Briar dhe marrëdhëniet mes personazheve kryesorë. Për Celebrini, ky ishte përvojë e re si model; ai ka thënë se ishte një moment i veçantë dhe ndryshe nga përvojat e tij në fushë, ndërsa vlerëson mundësinë për të provuar gjëra të reja jashtë sportit.

Celebrini, i cili mbushi 20 vjeç në qershor, fitoi vëmendje të gjerë në sezonin e tij të dytë në NHL ku shënoi 115 pikë (45 gola dhe 70 asistime) dhe u bë pjesë e lëvizjes rinore të klubit. Ai gjithashtu shfaqet në kopertinën e lojës EA Sports NHL 27, dhe pranoi se ndërsa nuk ka parë të gjithë sezonin e Off Campus, e ka vërejtur rritjen e interesit për hokejin që, sipas tij, ka marrë hov që nga 4 Nations Face-Off i vitit 2025; ky rritje e vëmendjes është reflektuar edhe në mbulimet mediatike, përfshirë ato të nhl.

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