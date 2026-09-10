Phil dhe Amanda Kessel, T.J. Oshie, Ryan Suter dhe Stan Wong të zgjedhur në U.S. Hockey Hall of Fame, Klasa e 2026
Pesë figura të hokejit amerikan janë zgjedhur për t’u futur në U.S. Hockey Hall of Fame, pjesë e klasës së vitit 2026: Phil Kessel, Amanda Kessel, T.J. Oshie, Ryan Suter dhe trajneri atletik afatgjatë i USA Hockey, Stan Wong. Indeksimi dhe ceremonia e nderimit do të zhvillohen më 30 nëntor në Uashington.
Siç raporton nhl, në këtë klasë veçohen dy vëllezër e motra nga Madison, Wisconsin — Phil dhe Amanda Kessel — që bëhen çifti i dytë motër-vëlla i pranuar ndonjëherë në Dhomën e Famës, pas Cammi dhe Tony Granato. Në ceremoninë e radhës do të nderohen gjithashtu Oshie për kontributin e tij kombëtar dhe klubeve, Suter për karrierën e gjatë si mbrojtës me mbi 1,500 ndeshje në sezonin rregullator, dhe Wong për rolin e tij të gjatë si trajner atletik në aktivitete ndërkombëtare.
Phil Kessel u dallua si sulmues me prodhim të lartë; pas një sezoni në Universitetin e Minnesota-s u zgjodh në vendin e pestë në draftin e 2006 dhe luajti 17 sezone në NHL me Boston, Toronto, Pittsburgh, Arizona dhe Vegas. Ai mbylli karrierën me 992 pikë në 1,286 ndeshje rregullatore dhe mbajti rekordin e Ligës për ndeshjet radhazi të luajtura, me 1,064 takime të njëpasnjëshme. Kessel kontribuoi në fitoret e Stanley Cup për Pittsburgh (2016, 2017) dhe për Vegas (2023), duke qenë një pjesë kyçe e linjave sulmuese në fazat e playoff-it.
Amanda Kessel shkëlqeu në universitet dhe në përfaqësuese; ajo fitoi tre tituj NCAA me Minnesota-n dhe u nderua me Patty Kazmaier si lojtare më e mirë në Division I femrash. Kessel ka tri paraqitje olimpike, me medalje të arta në 2018 dhe të argjendta në 2014 e 2022, si dhe katër tituj në Kupën Botërore të femrave të IIHF. Pas karrierës së aktivizmit, ajo u angazhua në menaxhim brenda organizatës së Pittsburgh Penguins, ku mban role drejtimi në operacionet e ligave të vogla dhe në AHL.
T.J. Oshie, i rritur pjesërisht në Warroad, Minnesota, u bë i njohur për aftësinë e tij të goditjeve në shootout dhe për performancën në Olimpiadën e Soçit 2014 ndaj Rusisë. Oshie luajti mbi 1,000 ndeshje rregullatore dhe ishte pjesë e skuadrës së Washington Capitals që fitoi Stanley Cup në 2018. Ryan Suter, mbrojtësi nga Madison, përfundoi me 1,526 ndeshje rregullatore dhe është nga mbrojtësit me më shumë paraqitje në histori mes atyre të lindur në SHBA; ai ka përvojë të gjerë ndërkombëtare, përfshirë medaljen e argjendtë olimpike të vitit 2010. Stan Wong ka shërbyer dekada si trajner atletik i përfaqësueses amerikane në evenimente olimpike dhe kampionate të ndryshme, duke fituar shpesh vlerësime për kontributin e tij në sigurimin dhe shëndetin e lojtarëve.
Sipas nhl, këta pesë do të nderohen zyrtarisht në darkën dhe ceremoninë e dërgimit më 30 nëntor në Uashington si pjesë e klasës së U.S. Hockey Hall of Fame për vitin 2026.
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