St. Louis CITY ndaj FC Dallas: Çfarë duhet të dini për ndeshjen e dielën në mbrëmje
Konkurrentët e Konferencës Perëndimore, St. Louis CITY SC dhe FC Dallas, përballen në edicionin e Matchday 23 të Sunday Night Soccer. Takimi zhvillohet të dielën, 30 gusht, në orën 19:00 ET (16:00 PT) në Energizer Park në St. Louis.
Siç raporton mlssoccer, të dy ekipet kanë nga 33 pikë në renditje, me St. Louisin të renditur i 6-ti dhe Dallasin i 5-ti në Konferencën Perëndimore. CITY vijon formën e shkëlqyer me një fitore 2-1 ndaj Houston Dynamo në ndeshjen e fundit, duke zgjatur serinë pa humbje në MLS në 11 takime (8 fitore, 0 humbje, 3 barazime); Simon Becher shënoi në minutën e 23-të, ndërsa Dante Polvara realizoi golin vendimtar në minutën e 85-të për golin e tij të parë në MLS. Te St. Louis, duhet ndjekur portieri Roman Bürki—i cili ka 21 ndeshje me portë të paprekur në 109 startime gjatë katër sezoneve—si dhe Carlo Holse, lojtar i emërtuar si Designated Player që ka bërë tre zëvendësime që nga transferimi nga Samsunspor në korrik. Sulmuesi amerikan Simon Becher ka shënuar tri herë në tre ndeshjet e fundit, duke arritur 5 gola dhe 5 asiste këtë sezon, ndërsa Daniel Edelman, i marrë nga Red Bull New York gjatë merkatos, ka kontribuar me 2 gola dhe 3 asiste.
FC Dallas vjen pas një disfate të thellë 5-0 ndaj Vancouver Whitecaps, duke u mbyllur për herë të tretë në pesë ndeshjet e fundit të kampionatit. Kryesues i garës për Këpucën e Artë është Petar Musa me 16 gola dhe 2 asiste; Joaquín Valiente ka dhuruar tetë asiste që nga ardhja e tij nga Defensor SC i Uruguait; mbrojtësi i talentuar shtëpiak Nolan Norris, 21 vjeç, ka nisur një sezon prishës me 15 startime, ndërsa Logan Farrington ka dhënë 10 kontribuime në gola (6 gola, 4 asiste).
St. Louis po mbështetet në një përpjekje kolektive nën drejtimin e trajnerit në vitin e parë Yoann Damet. Klubi ka kryer lëvizje larguese për mesfushorët kryesorë Marcel Hartel (transfer te Hannover 96) dhe Eduard Löwen (trading te San Jose Earthquakes), por megjithatë ka kaluar totalin e 32 pikëve të sezonit 2025 dhe është në rrugën e duhur për t’u kthyer në Audi MLS Cup Playoffs që nga fushata e zgjerimit të 2023. Për më tepër, CITY mund të shtojë elemente të reja para mbylljes së Dritares së Dytë të Transferimeve të MLS më 2 shtator.
Për Dallas, një fitore në St. Louis, në kombinim me rezultate të favorshme në ndeshjet e tjera, mund t’i sjellë ata në vendin e tretë të Konferencës Perëndimore dhe në një pozicion të mirë për vendin e play-off-eve me përparësi në fushën e vet. Trajneri Eric Quill do të kërkojë të shfrytëzojë faktin që skuadra ka tetë nga 12 ndeshjet e mbetura të sezonit rregullator në shtëpi, ndërsa rinovimet në Toyota Stadium vazhdojnë; kjo mund t’u japë Musa e shokëve impuls për një ngjitje të vonë në tabelë. Sipas mlssoccer, situata në tabelë dhe afati i transferimeve do të luajnë rol vendimtar në formimin e fituesit të kësaj përballjeje.
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