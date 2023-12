Juventusi ndalet nga Genoa, ish-i i Partizanit jep asist edhe për Interin

Less than a minute

Juventusi ndalet nga Genoa në “Luigi Ferraris” dhe Interi ka shansin për të krijuar një shkëputje prej katër pikësh nga bardhezinjtë këtë javë.

Në një ndeshje shumë të luftuar, emocionuese dhe me raste në të dyja portat, la shenjë edhe ish-futbollisti i Partizanit, Kaleb Ekuban, i cili dha asist për Gudmundsson, që barazoi rezultatin në 1-1, teksa më herët për “Zonjën e Vjetër” kishte shënuar me penallti Chiesa.

Juventusi me këtë barazim mbetet në vendin e dytë, me një pikë më pak se Interi dhe me një ndeshje më shumë.