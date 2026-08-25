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Mali i Zi

KABINETI I MILLATOVIQIT: NDRYSHIMET KUSHTETUESE JANË HAP I RËNDËSISHËM DREJT BE-së

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KABINETI I

Foto: predsjednik.me

Kabineti i Presidentit të Malit të Zi, Jakov Millatoviq, ka përshëndetur miratimin e ndryshimeve kushtetuese, duke i cilësuar ato si një hap të rëndësishëm në procesin e integrimit evropian dhe përmbushjen e detyrimeve nga agjenda evropiane.

Në reagim thuhet se miratimi i ndryshimeve me një konsensus të gjerë politik, me mbështetjen e pushtetit dhe opozitës, dëshmon se çështjet strategjike për rrugën evropiane të Malit të Zi mund të trajtohen me përgjegjësi të përbashkët.

Megjithatë, Kabineti i Presidentit thekson se procesi nuk përfundon me miratimin e ndryshimeve kushtetuese, por duhet të vazhdojë me reforma të mëtejshme dhe forcimin e institucioneve të sundimit të ligjit.

Sipas tyre, përparimi i vërtetë do të matet me rezultate konkrete në praktikë, përmes institucioneve më efikase dhe më të përgjegjshme, rritjes së sigurisë juridike, forcimit të besimit të qytetarëve dhe luftës së vendosur kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Kabineti ka inkurajuar Prokurorinë e Shtetit dhe institucionet e tjera kompetente që të vazhdojnë të veprojnë në mënyrë të pavarur, profesionale dhe të paanshme gjatë zbatimit të reformave.

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