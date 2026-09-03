Kallëzim penal ndaj gjashtë personave fizikë dhe tre personave juridikë, përvetësuan mbi 2 milionë euro
Policia ka ngritur padi penale kundër gjashtë personave fizikë dhe tre personave juridikë pas një operacioni për të shtypur një grup kriminal të dyshuar për përvetësim, pastrim parash dhe punë të pakujdesshme në shërbim. Sipas MPB-së, grupi ka fituar në mënyrë të paligjshme më shumë se 138 milionë denarë, ose rreth 2.26 milionë euro. Tre persona u arrestuan në operacion, ndërsa gjatë kontrolleve u sekuestruan para, telefona dhe dy automjete.
Operacioni më 2 dhe 3 shtator u krye nga Departamenti për Shtypjen e Krimit të Organizuar dhe të Rëndë në koordinim me Njësitin për Reagim të Shpejtë, nën udhëheqjen e Zyrës së Prokurorit Publik Themelor për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit.
Tre persona u privuan nga liria – S.S., S.S. dhe Z.G. Gjatë bastisjeve në disa lokacione, u gjetën dhe u sekuestruan afërsisht 27,735 euro, 38,500 denarë, 750 franga zvicerane dhe 100 dollarë amerikanë, disa telefona celularë dhe dy automjete pasagjerësh.
Sipas kallëzimit, S.S., si menaxher i një personi juridik nga Kuçevishte i autorizuar për inspektim teknik të automjeteve, në periudhën nga janari 2021 deri në janar 2026 ka përgatitur dhe paraqitur raporte të rreme mbi tarifat e mbledhura për regjistrimin e automjeteve. Në këtë mënyrë, sipas Ministrisë së Brendshme, janë përvetësuar 138,877,419 denarë ose rreth 2.26 milionë euro.
Në skemën e dyshuar kanë marrë pjesë edhe individë të tjerë, përfshirë një punonjës të stacionit të inspektimit teknik, dy anëtarë ekzekutivë të bordit të drejtorëve të një kompanie ndërmjetësimi sigurimesh dhe një kontabilist i çertifikuar. Sipas hetimit, paratë janë transferuar midis llogarive të disa personave juridikë dhe janë përzier me të ardhura nga operacionet e rregullta, dhe një pjesë e fondeve janë përdorur për blerjen e pasurive të paluajtshme.
Në rast përfshihet edhe T.M., ndihmës drejtor i financave në Ndërmarrjen Publike për Rrugët Shtetërore, i cili, sipas policisë, nuk ka ushtruar mbikëqyrjen e duhur gjatë kontrollit të raporteve të paraqitura dhe mbledhjes së tarifave. Kështu, të dyshuarve, siç thuhet, iu dha përfitim i paligjshëm prej 48,434,406 denarësh bazuar në taksën rrugore.
Policia deklaron se veprimet e përgjithshme rezultuan në një humbje financiare për institucione të ndryshme – 48.4 milionë denarë për Ndërmarrjen Publike për Rrugët Shtetërore, 1.48 milionë denarë për Kryqin e Kuq, 5.58 milionë denarë për Ministrinë e Mjedisit dhe 83.37 milionë denarë për Buxhetin e shtetit dhe komunat.
Të dyshuarit do të ndiqen penalisht nga prokuroria kompetente dhe gjykata.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.