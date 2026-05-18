☀️
Tiranë 19°C · Kthjellët 18 May 2026
S&P 500 7,409 ▼1.24%
DOW 49,526 ▼1.07%
NASDAQ 26,225 ▼1.54%
NAFTA 102.01 ▲0.98%
ARI 4,554 ▼0.17%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980 EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980
₿ CRYPTO
BTC $76,935 ▼ -1.47% ETH $2,119 ▼ -3.07% XRP $1.3846 ▼ -2.2% SOL $84.7100 ▼ -2.32%
S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 102.01 ▲0.98 % ARI 4,554 ▼0.17 % S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 102.01 ▲0.98 % ARI 4,554 ▼0.17 %
EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980 EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980
18 May 2026
Breaking
“Si Rrapush Xhaferri…”, Berisha në SPAK, akuza Altin Dumanit: Ka mashtruar për vilën ku banon! DETAJE / Rama vizitë zyrtare në Korenë e Jugut. Në fokus partneriteti dhe investimet Muzeu Arkeologjik i Durrësit, dhe Koleksioni i Durrësit në Beograd 10 mijë hapa në ditë, ideale për një formë të mirë fizike? Studimi i ri tregon të kundërtën Ministrja Sala në Asamblenë e OBSH-së: Shqipëria forcon angazhimin për mbrojtjen e fëmijëve
Menu
Sporti

Kane kërkon rekordin e golave të Lewandowski-t, anglezi: Nuk është i pamundur!

· 2 min lexim

Me transferimin e Harry Kane në Gjermani, Bayern-i i Mynihut është kthyer në një ekip edhe më i rrezikshëm në sulm. Në vetëm 34 ndeshje skuadra bavareze në Bundeligë këtë sezon ka shënuar plot 124 gola vetëm tre më pak se Torino 1947-1948 (shënuan 125 gola në 40 ndeshje) dhe një më shumë se Real Madrid 2011-2012 (shënuan 121 gola në 38 ndeshje) ndërsa një kontribut të madh në arritjen e këtsaj shifre ka dhënë edhe Harry Kane, i cili ka qenë autor i plot 36 golave.

32-vjeçari në intervistën më të fundit që ka dhënë për mediet gjermane ka paralajmëruar se kërkon që të thyej rekordin e vendosur nga Robert Lewandowski, i cili në sezonin 2020/21 shënoi plot 41 gola në Bundesliga.

“Ai është qëllimi im, të shënoj më shumë se 41 gola me Bayern-in në një sezon të vetëm të Bundesliga-s. Mendoj se ky rekord varet shumë edhe nga faktorë të tjerë siç janë forma fizike dhe dëmtimet. Unë do të mundohem që të ruaj formë të mirë fizike dhe të qëndroj larg dëmtimeve. Nëse ia dal të bëj këto dy gjera atëherë rekordi është një objektiv i prekshëm”, paralajmëroi 32-vjeçari.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë