Kane kërkon rekordin e golave të Lewandowski-t, anglezi: Nuk është i pamundur!
Me transferimin e Harry Kane në Gjermani, Bayern-i i Mynihut është kthyer në një ekip edhe më i rrezikshëm në sulm. Në vetëm 34 ndeshje skuadra bavareze në Bundeligë këtë sezon ka shënuar plot 124 gola vetëm tre më pak se Torino 1947-1948 (shënuan 125 gola në 40 ndeshje) dhe një më shumë se Real Madrid 2011-2012 (shënuan 121 gola në 38 ndeshje) ndërsa një kontribut të madh në arritjen e këtsaj shifre ka dhënë edhe Harry Kane, i cili ka qenë autor i plot 36 golave.
32-vjeçari në intervistën më të fundit që ka dhënë për mediet gjermane ka paralajmëruar se kërkon që të thyej rekordin e vendosur nga Robert Lewandowski, i cili në sezonin 2020/21 shënoi plot 41 gola në Bundesliga.
“Ai është qëllimi im, të shënoj më shumë se 41 gola me Bayern-in në një sezon të vetëm të Bundesliga-s. Mendoj se ky rekord varet shumë edhe nga faktorë të tjerë siç janë forma fizike dhe dëmtimet. Unë do të mundohem që të ruaj formë të mirë fizike dhe të qëndroj larg dëmtimeve. Nëse ia dal të bëj këto dy gjera atëherë rekordi është një objektiv i prekshëm”, paralajmëroi 32-vjeçari.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.