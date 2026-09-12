Kategoria e Dytë/ Lushnja, Gramshi dhe Erzeni debutojnë me fitore
Janë luajtur ditën e sotme 5 ndeshje të javës së parë të Grupit A në Kategorinë e Dytë. Lushnja nuk zhgënjen në debutim dhe mposht me rezultatin 3-1 Veleçikun në javën e parë të kampionatit.
Edhe Erzeni debuton me fitore, pasi mposht me rezultatin 2-1 Shirokën. Gramshi fiton në Kuçovë, aty ku mund me rezultatin 2-0 vendasit e Naftëtarit.
Partizani B barazon pa gola 0-0 në transfertë përballë Luzit të Vogël. Ndërkohë Vllaznia B kryeson 1-0 përballë Tërbunit, kjo sfidë po zhvillohet aktualisht sepse ka nisur në orën 16:00.
KATEGORIA E DYTË / GRUPI A
ERZENI 2-1 SHIROKA
37′ Ajazi, 54′ Velaj – 2′ Jukaj
LUSHNJA 3-1 VELEÇIKU
5′ Pius, 34′ Arapi, 44′(ag) Rrustemaj / 67′ Banushaj
NAFTËTARI 0-2 GRAMSHI
42′(p), 70′ Peqini
LUZI I VOGËL 0-0 PARTIZANI B
VLLAZNIA B 1-0 TËRBUNI
36′ Turaj
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