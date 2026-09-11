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Sporti

Kategoria e Parë: Java e dytë nis sot me Flamurtari–Burreli, të shtunën 5 sfidat e tjera

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Kategoria e Parë vijon këtë fundjavë me javën e dytë të sezonit 2026/27, me gjashtë përballje në program. Java hapet sot me ndeshjen mes Flamurtarit dhe Burreli, që starton në orën 18:30 dhe do të transmetohet në RTSH.

Të shtunën, më 12 shtator, do të luhen pesë sfidat e tjera: Iliria–Kukësi, Sopoti–Besa, Oriku–Bylis, Besëlidhja–Korabi dhe Pogradeci–Kastrioti, të gjitha në orën 16:00. Edhe sfida e Lezhës mes ekipit vendës dhe Korabit do të vijë në ekranin e RTSH.

Një tjetër fundjavë me futboll dhe emocione pritet në Kategorinë e Parë, me skuadrat që do të zbresin në fushë për të kërkuar rezultate pozitive dhe pikë të rëndësishme në vazhdimësinë e kampionatit.

Java 2

Flamurtari–Burreli, 11.09.2026, 18:30

Iliria–Kukësi, 12.09.2026, 16:00

Sopoti–Besa, 12.09.2026, 16:00

Oriku–Bylis, 12.09.2026, 16:00

Besëlidhja–Korabi, 12.09.2026, 16:00

Pogradeci–Kastrioti, 12.09.2026, 16:00

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