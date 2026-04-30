S&P 500 7,136 ▼0.04 % DOW 48,862 ▼0.57 % NASDAQ 24,673 ▲0.04 % NAFTA 108.84 ▲1.83 % ARI 4,575 ▲0.3 % S&P 500 7,136 ▼0.04 % DOW 48,862 ▼0.57 % NASDAQ 24,673 ▲0.04 % NAFTA 108.84 ▲1.83 % ARI 4,575 ▲0.3 %
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
Katër kandidatë të mëdhenj për stolin e kombëtares italiane pas dështimit në kualifikime

Pas dështimit të kualifikimit për Botëror për herë të tretë radhazi, futbolli italian po përballet me një ndryshim të thellë në strukturat drejtues. Presidenti i Federatës, Gabriele Gravina, pritet të largohet me përfundim të mandatit, ndërsa edhe trajneri Gennaro Gattuso pritet të jep dorëheqjen; shumë e shohin Gattuson si jo kryesorin përgjegjës për krizën, por ai pritet të vuajë pasojat. Largimet e kapitenit Gigi Buffon dhe të mbrojtësit Leonardo Bonucci po i hapin rrugë një epoke të re për kombëtaren.

Sipas telesport, favoritët për stolin e përfaqësueses janë katër emra të njohur: Antonio Conte dhe Roberto Mancini — të dy me eksperiencë në detyrë, ku Mancini e çoi Italinë në titullin e Europianit në 2020 dhe shihet si kandidat kryesor — si dhe Simone Inzaghi dhe Massimiliano Allegri, nëse arrihen kushtet për largimin e tyre nga klubet përkatëse.

Federata pritet të kërkojë një trajner me reputacion të lartë që të udhëheqë rindërtimin e ekipit, por ecuria e negociatave dhe gatishmëria e kandidatëve do të jenë vendimtare. Të katër emrat përballen me dilema profesionale dhe me angazhime të rëndësishme në klubet e tyre, çka e bën të vështirë një pritshmëri për pranimin e detyrës në këtë moment të ndërlikuar.

Vendimet që do të merren nga drejtuesit federativ do të përcaktojnë drejtimin e ardhshëm të kombëtares; raporton telesport se emrat e përmendur mbeten në qendër të diskutimeve dhe do të vlerësohen sipas garancive që ofrojnë për rindërtimin e ekipit.

