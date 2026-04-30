Katër kandidatë të mëdhenj për stolin e kombëtares italiane pas dështimit në kualifikime
Pas dështimit të kualifikimit për Botëror për herë të tretë radhazi, futbolli italian po përballet me një ndryshim të thellë në strukturat drejtues. Presidenti i Federatës, Gabriele Gravina, pritet të largohet me përfundim të mandatit, ndërsa edhe trajneri Gennaro Gattuso pritet të jep dorëheqjen; shumë e shohin Gattuson si jo kryesorin përgjegjës për krizën, por ai pritet të vuajë pasojat. Largimet e kapitenit Gigi Buffon dhe të mbrojtësit Leonardo Bonucci po i hapin rrugë një epoke të re për kombëtaren.
Sipas telesport, favoritët për stolin e përfaqësueses janë katër emra të njohur: Antonio Conte dhe Roberto Mancini — të dy me eksperiencë në detyrë, ku Mancini e çoi Italinë në titullin e Europianit në 2020 dhe shihet si kandidat kryesor — si dhe Simone Inzaghi dhe Massimiliano Allegri, nëse arrihen kushtet për largimin e tyre nga klubet përkatëse.
Federata pritet të kërkojë një trajner me reputacion të lartë që të udhëheqë rindërtimin e ekipit, por ecuria e negociatave dhe gatishmëria e kandidatëve do të jenë vendimtare. Të katër emrat përballen me dilema profesionale dhe me angazhime të rëndësishme në klubet e tyre, çka e bën të vështirë një pritshmëri për pranimin e detyrës në këtë moment të ndërlikuar.
Vendimet që do të merren nga drejtuesit federativ do të përcaktojnë drejtimin e ardhshëm të kombëtares; raporton telesport se emrat e përmendur mbeten në qendër të diskutimeve dhe do të vlerësohen sipas garancive që ofrojnë për rindërtimin e ekipit.
