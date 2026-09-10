☀️
Tiranë 31°C · Kthjellët 10 September 2026
S&P 500 7,606 ▼0.4%
DOW 52,156 ▼0.43%
NASDAQ 26,134 ▼0.45%
NAFTA 100.17 ▲4.29%
ARI 4,402 ▼1.31%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $77,132 ▼ -1.24% ETH $2,434 ▼ -1.54% XRP $1.3544 ▼ -3.73% SOL $99.7400 ▼ -2.37%
S&P 500 7,606 ▼0.4 % DOW 52,156 ▼0.43 % NASDAQ 26,134 ▼0.45 % NAFTA 100.17 ▲4.29 % ARI 4,402 ▼1.31 % S&P 500 7,606 ▼0.4 % DOW 52,156 ▼0.43 % NASDAQ 26,134 ▼0.45 % NAFTA 100.17 ▲4.29 % ARI 4,402 ▼1.31 %
EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050
10 Sep 2026
Breaking
Mbi 5 milionë euro janë harxhuar për festën e pavarësisë së Maqedonisë së Veriut Një gol i vonshëm i Mateusz Bogusz i jep fitoren Houston Dynamo FOTO/ Aksident i frikshëm në rrugën Lushnjë-Berat, 3 makina përplasen me njëra-tjetrën, 2 drejtues në gjendje të rënd� Padia e gjyqtarëve për pagat, metaforma e reformës së deformuar Phil dhe Amanda Kessel, T.J. Oshie, Ryan Suter dhe Stan Wong të zgjedhur në U.S. Hockey Hall of Fame, Klasa e 2026
Menu
Moda

Katie Holmes dhe Jason Bard Yarmosky të sinkronizuar në Javën e Modës së Nju Jorkut

· 2 min lexim

Aktoreja Katie Holmes dhe artisti Jason Bard Yarmosky kanë dalë si çift i sinkronizuar në ngjarjet e Javës së Modës së Nju Jorkut, duke treguar se marrëdhënia e tyre po forcohet që prej fillimit të vitit, kur nisën të dalin publikisht së bashku dhe të ndanin foto në Instagram.

Siç raporton Harper’s Bazaar, në ditën e parë të NYFW ata mbërritën dorë për dore në shfaqjen e Cult Gaia dhe u ulën në rreshtin e parë. Holmes zgjodhi një bluzë të zezë të lirshme me mëngë të lehta dhe pantallona të plisuara në nuancë të errët metalike, duke futur pjesërisht bluzën në pantallona që i mbulonin këpucët e zeza me maje të mprehtë; veshja e saj u kompletuar nga unazat e mëdha të arta dhe flokët e shkurtra kaçurrela në stil natyral. Yarmosky e shoqëroi me një t-shirt gri të zbehur, pantallona të zeza dhe çizme të mëdha prej lëkure, një kombinim që ai e ka vënë edhe më parë.

Gjatë shfaqjes, ata u ulën pranë modeleve Helena Christensen dhe Iman; kur nuk po ndiqnin koleksionin nga podiumi, kalonin kohë duke biseduar dhe duke shkëmbyer shikime të përzemërta, shfaqje e qartë lidhjeje midis tyre.

Sipas përshtypjeve nga ngjarjet e ditës, duket e mundshme që çiftin do ta shohim shpesh në rreshtet e para gjatë sezonit të modës; edhe Harper’s Bazaar vë re të njëjtën prirje në prezencën e tyre publike.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu