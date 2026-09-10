Katie Holmes dhe Jason Bard Yarmosky të sinkronizuar në Javën e Modës së Nju Jorkut
Aktoreja Katie Holmes dhe artisti Jason Bard Yarmosky kanë dalë si çift i sinkronizuar në ngjarjet e Javës së Modës së Nju Jorkut, duke treguar se marrëdhënia e tyre po forcohet që prej fillimit të vitit, kur nisën të dalin publikisht së bashku dhe të ndanin foto në Instagram.
Siç raporton Harper’s Bazaar, në ditën e parë të NYFW ata mbërritën dorë për dore në shfaqjen e Cult Gaia dhe u ulën në rreshtin e parë. Holmes zgjodhi një bluzë të zezë të lirshme me mëngë të lehta dhe pantallona të plisuara në nuancë të errët metalike, duke futur pjesërisht bluzën në pantallona që i mbulonin këpucët e zeza me maje të mprehtë; veshja e saj u kompletuar nga unazat e mëdha të arta dhe flokët e shkurtra kaçurrela në stil natyral. Yarmosky e shoqëroi me një t-shirt gri të zbehur, pantallona të zeza dhe çizme të mëdha prej lëkure, një kombinim që ai e ka vënë edhe më parë.
Gjatë shfaqjes, ata u ulën pranë modeleve Helena Christensen dhe Iman; kur nuk po ndiqnin koleksionin nga podiumi, kalonin kohë duke biseduar dhe duke shkëmbyer shikime të përzemërta, shfaqje e qartë lidhjeje midis tyre.
Sipas përshtypjeve nga ngjarjet e ditës, duket e mundshme që çiftin do ta shohim shpesh në rreshtet e para gjatë sezonit të modës; edhe Harper’s Bazaar vë re të njëjtën prirje në prezencën e tyre publike.
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