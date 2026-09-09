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Moda

Malia Obama sjell një interpretim të ri të uniformës ‘it-girl’ të viteve ’90

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Malia Obama u pa të hënën gjatë një dreke me gazetarin Joshuah Bearman, duke rikthyer një version të përditësuar të stilit të thjeshtë që lidhet me ikonat e viteve ’90. Ajo kombinonte elementë minimalë që i dhanë veshjes një nuancë të freskët dhe bashkëkohore.

Sipas Harper’s Bazaar, veshja përfshinte një trupore të bardhë me qafë të rrumbullakët dhe xhinse me bel të ulët në ngjyrë të zezë, por me një siluetë më të lirshme, që i dha gjithsej një përçapje moderne. Aksesorët përfshinin një çantë hobo të zezë, syze dielli me korniza të errëta dhe lente të gjelbërta, si dhe sandale të thjeshta shfryrë në të zezë. Flokët i kishte mbyllur pjesërisht në një half-updo, me disa racione të thesarosura që i zbukuronin fytyrën.

Në vitet e fundit, Malia ka ndërtuar gradualisht një portofol në kinematografi: ka punuar si staff writer për serialin e Prime Video “Swarm” dhe ka shkruar e drejtuar filmin e shkurtër “The Heart”, i cili fitoi çmimin Young Spirit në Festivalin e Filmit të Deauville dhe çmimin për Best Live Action Short në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Chicago. Joshuah Bearman është një gazetar me përvojë; një nga shkrimet e tij të vitit 2007 për Wired shërbeu si bazë për skenarin e filmit fitues të Oscar-it, “Argo”.

Nuk ka informacion zyrtar për qëllimin e takimit, por e mundshme është që të jetë nisja e një bashkëpunimi kreativ, siç vërehet edhe nga Harper’s Bazaar.

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